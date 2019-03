Un avocat spécialiste des litiges se joint à Fasken





CALGARY, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Fasken souhaite la bienvenue à David Kitchen, qui se joint à titre d'avocat-conseil au groupe de pratique Litiges et résolution de conflits de notre bureau de Calgary.

David exerce principalement dans les domaines de l'assurance et du litige commercial général et se spécialise également dans la défense des réclamations d'invalidité à long terme pour le compte d'un certain nombre de grandes sociétés d'assurance invalidité. Au cours de ses 19 années de pratique, David a comparu en cour à de nombreuses reprises, tant à la Cour d'appel qu'à la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta. Il a dirigé plusieurs procès devant la Cour du Banc de la Reine, participé à de nombreuses requêtes devant la Chambre spéciale et plaidé une vaste gamme de questions juridiques devant la Cour d'appel. David a également participé à des centaines de séances de médiation et de résolution judiciaire de différends, tant sur le plan de la demande que celui de la défense.

Plus récemment, David s'est intéressé au travail de médiateur, mettant à contribution ses années d'expérience en litige pour faciliter les discussions entre les parties et permettre la résolution d'un important éventail de litiges complexes.

« La vaste expérience de David en litiges et en médiation l'investit d'une compréhension aiguë des stratégies de négociation », a souligné Clarke Barnes, coassocié directeur à Calgary. « Ceci, combiné à son approche pondérée de la résolution de problèmes, aidera nos clients à résoudre leurs différends juridiques. »

Le groupe de pratique Litiges et résolution de conflits du cabinet se classe parmi les meilleures équipes dans le domaine selon plusieurs autres publications, notamment Chambers Canada, Legal 500, Benchmark Litigation et Best Lawyers. Les avocats plaidants de Fasken font autorité dans leurs domaines de pratique et défendent les intérêts de leurs clients devant toutes les instances, en arbitrage, en médiation et devant les tribunaux.

