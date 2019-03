SITA souhaite implanter à Montréal son centre d'excellence en innovation





Des compétences clés en science des données à recruter pour soutenir le développement de nouvelles solutions pour le secteur de l'aéronautique

MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - SITA, l'entreprise de technologie de l'information mondiale pour l'industrie du transport aérien, souhaite faire de Montréal son centre d'excellence mondial pour ses développeurs, directeurs de produits et spécialistes de la science des données afin d'accélérer le développement de nouvelles solutions de gestion des données et d'analyse d'entreprise. Pour soutenir cette croissance, SITA planifie d'accroître ses effectifs au cours des prochaines années.

SITA bénéficie déjà d'une présence significative à Montréal avec plus de 290 employés, dont plus de 40 nouveaux en 2018. Montréal abrite également l'un des deux Centres de commande mondiaux de SITA qui offre une visibilité en temps réel des systèmes informatiques et de communications utilisés dans les aéroports, les compagnies aériennes et les avions du monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L'exploration de la science des données a été identifiée comme étant un domaine d'investissement majeur pour SITA au cours des prochaines années. SITA relie 60 % des échanges de données de la communauté du transport aérien entre les compagnies aériennes, les aéroports et autres partenaires. L'utilisation de nouvelles technologies telles que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle enrichira davantage la valeur des données générées par l'industrie.

SITAONAIR, qui se concentre sur les opérations aériennes, dispose déjà d'équipes développant des solutions pour exploiter la valeur des données générées par les avions de nouvelle génération afin d'apporter des améliorations opérationnelles aux compagnies aériennes. Parallèlement, SITA renforce également son équipe d'analyse commerciale, qui élabore de nouvelles solutions pour permettre de prévoir le flux de passagers, l'interruption des vols et les temps de réponse dans les aéroports.

Barbara Dalibard, présidente-directrice générale de SITA, a déclaré : « Au cours des dernières années, Montréal s'est établie comme un centre important pour l'exploration de l'intelligence artificielle. Elle abrite de nombreux partenaires potentiels, des employés et deux universités renommées axées sur le domaine. Cela rend cette ville extrêmement attrayante pour supporter notre ambition de développer de nouvelles solutions de gestion de données et d'intelligence d'affaires pour le secteur du transport aérien.

« Nous fournissons déjà un pourcentage important des données de l'industrie, mais avec le développement de nouvelles solutions qui aident l'industrie à mieux travailler ensemble, nous pouvons vraiment commencer à exploiter le pouvoir des données pour redéfinir l'avenir du voyage et pour que celui-ci soit fluide à chaque étape. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, a déclaré : « La présence de SITA à Montréal envoie un signal fort quant à la position du Québec et de sa métropole en tant que centre d'excellence majeur en innovation. Nous sommes ravis que ce leader mondial puisse contribuer à la croissance de notre communauté technologique et de notre grappe aérospatiale, qui fait déjà preuve d'une grande vitalité et complémentarité ».

La présence de SITA au Canada s'étend au-delà du Québec avec plus de 375 employés à travers le pays. SITA compte parmi ses clients Air Canada, Air Transat, l'Aéroport de Montréal et l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA).

À propos de SITA

SITA est le fournisseur de solutions informatiques de référence pour l'industrie du transport aérien. Aujourd'hui, SITA accompagne le plus grand nombre de compagnies aériennes et d'aéroports dans le monde. La société fournit également des solutions technologiques pour la gestion des frontières, à plus de 40 gouvernements. SITA est une coopérative détenue à 100% par des acteurs de l'industrie et est soucieuse de leurs besoins. En travaillant avec l'ensemble des parties prenantes, SITA est le moteur de développements et d'innovations collaboratifs, au sein de la communauté du transport aérien. La société est garante de l'efficacité opérationnelle du secteur et de sa capacité à offrir un parcours voyageur sans couture.

SITA compte parmi les sociétés les plus internationales et sert plus de 200 pays et territoires. Grâce à une forte présence locale et des bureaux répartis dans le monde entier, les collaborateurs SITA s'investissent sur le terrain et ce dans plus de 1 000 aéroports.

En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de SITA s'élevait à 1,6 milliard de dollars US. SITA détient trois filiales et coentreprises : SITAONAIR, CHAMP Cargosystems et Aviareto.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sita.aero.

