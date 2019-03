Technopole maritime du Québec, partenaire clé et catalyseur du secteur des sciences, technologies et biotechnologies marines





Le gouvernement du Canada continue de miser sur le secteur maritime et accorde une aide financière de 600 000 $ à l'organisme bas-laurentien

RIMOUSKI, QC, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Technopole maritime du Québec (TMQ) est un organisme à but non lucratif hautement innovant basé à Rimouski. Afin d'accentuer le développement et les innovations du secteur maritime, il bénéficie d'une contribution non remboursable de 600 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, l'honorable Pablo Rodriguez. L'aide du gouvernement du Canada permet à l'organisme de poursuivre ses activités pour les trois prochaines années et donc, d'accélérer le développement de la grappe industrielle en sciences, technologies et biotechnologies marines du Québec.

Fondé en 2000, TMQ a su devenir un maillon essentiel au sein de la filière maritime québécoise et canadienne. Sa mission est de rassembler et de mobiliser les intervenants des secteurs maritimes du Québec autour d'objectifs communs afin de créer un environnement propice au développement des entreprises et des organismes, d'accroître les interactions industrie-recherche et d'assurer leur rayonnement sur les scènes nationale et internationale.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à établir des partenariats étroits avec les entreprises du Québec et les organismes qui les appuient afin de stimuler l'innovation, de favoriser la productivité et la compétitivité, et de contribuer à la vitalité économique des régions, à la création d'emplois et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

Citations

« Je suis fier que notre gouvernement appuie un organisme tel que Technopole maritime du Québec, dont la spécialité est de générer des interactions, de la croissance et de l'innovation dans le secteur maritime. Non seulement son rôle de catalyseur permet au secteur maritime de se développer, mais il fait aussi rayonner plusieurs centres de recherche et PME de la région et du Québec à l'international. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Conformément à notre engagement visant à favoriser la croissance de l'économie canadienne, le gouvernement du Canada a mis en place en 2018 la Supergrappe de l'économie océanique. Je suis fier que DEC appuie cet organisme phare du secteur des sciences et technologies marines du Québec. Impliqué en tant que grappe maritime provinciale, Technopole maritime du Québec contribue directement au développement de cette filière pour l'ensemble du pays. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Grâce au soutien historique de DEC envers notre corporation, Technopole maritime du Québec a su étendre ses actions et le rayonnement de son réseau à la grandeur de la province, du Canada et à l'international. Forte de ses 60 membres et de ses nombreux partenaires, TMQ est plus que jamais engagée à mobiliser et à stimuler la croissance économique des secteurs maritimes innovants du Québec. »

Marc Gagnon, président de Technopole maritime du Québec

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

La Supergrappe de l'économie océanique misera sur des technologies émergentes pour renforcer les industries canadiennes du secteur maritime, comme les énergies marines renouvelables, les pêches, l'aquaculture, le gaz et le pétrole, la défense, la construction navale et les transports.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez TMQ sur Facebook, Twitter et LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :