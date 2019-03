Xebec reçoit une autre commande importante en Italie





MONTRÉAL, 12 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption inc. (TSXV : XBC) (OTC : XEBEF) (FRANKFURT : XB6) (« Xebec »), un fournisseur international de solutions de gaz renouvelable, a signé un contrat de 6+ millions de dollars pour une usine de valorisation des gaz d'enfouissement en Italie qui devrait être livrée fin 2019. Cette usine entièrement opérationnelle produira approximativement 5 millions de mètres cubiques de gaz naturel renouvelable (GNR) neutre en carbone par année, remplaçant l'équivalent approximatif de 5 millions de litres de carburant diesel.



Des projets de GNR similaires sont en cours à travers l'Union européenne, animés à la fois par les réglementations environnementales et les programmes incitatifs des gouvernements. Le gouvernement italien a récemment prévu 4,7 milliards d'euros (7,4 milliards de dollars canadiens) à titre d'incitatif pour aider les importants consommateurs de gaz, et pour encourager l'usage du biométhane dans le domaine du transport. Depuis l'annonce de ces incitatifs, l'exploitant gazier italien SNAM a reçu plus de 800 demandes de la part de producteurs de biométhane potentiels pour brancher leurs installations de production de biométhane au réseau gazier existant, ce qui indique un marché supérieur à 1,5 milliard de dollars canadiens en équipements de valorisation du biogaz au cours des 3 à 5 prochaines années.

Le marché de la valorisation énergétique du gaz d'enfouissement subit des changements fondamentaux pour traiter les défis financiers des projets de valorisation des gaz d'enfouissement en énergie. Les projets d'énergie solaire et éolienne offrent des tarifs d'électricité aussi bas que 0,05 euros/kWh, ce qui représente un taux avec lequel les projets de valorisation des gaz d'enfouissement en électricité ne peuvent plus rivaliser. En conséquence, de plus en plus d'entreprises de gestion des déchets et de développeurs se tournent vers les technologies de valorisation des gaz d'enfouissement en carburants ? tout particulièrement le GNR à titre de carburant de rechange à faible émission de carbone, ce qui représente une proposition de valeur hautement supérieure et un rendement du capital investi (RCI) beaucoup plus important.

« Ce projet représente une croissance solide des ventes pour Xebec Europe et il nous positionne comme acteur clé de la transition énergétique. Il souligne également notre capacité technologique éprouvée à gérer la valorisation du biogaz à haute teneur en azote. »

? Dr Francesco Massari, directeur général, Xebec Europe

« Le GNR provenant de la valorisation des gaz d'enfouissement joue un rôle de plus en plus important dans le déploiement de carburants à faible émission de carbone dans les transports. Nous prévoyons que Xebec sera un agent de changement fondamental dans cette transition, alors que nous passons d'une économie de combustibles fossiles à un avenir basé sur une énergie renouvelable à faible émission de carbone. »

? Kurt Sorschak, président et chef de la direction, Xebec Adsorption inc.

« Xebec est parfaitement positionnée pour tirer profit de ce marché mondial en forte croissance alors que notre technologie d'absorption à cycle rapide, novatrice et brevetée, suscite un intérêt de plus en plus important chez les clients, principalement en raison de la réduction des coûts d'investissement initial et des coûts d'exploitation et d'entretien; et de la performance à la fois stable et flexible combinée à une durabilité et une fiabilité élevées. »

? Dr Prabhu Rao, directeur de l'exploitation, Xebec Adsorption inc.

À propos de Xebec Adsorption inc.

Xebec Adsorption inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l'énergie et des renouvelables. Ces clients vont des petites entreprises jusqu'aux multinationales et organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs pour plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite des installations de fabrication à Montréal et à Shanghai, ainsi qu'un réseau de ventes et distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

