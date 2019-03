EasyReading s'invite en France et présente la toute première police de caractères à haute lisibilité pour personnes dyslexiques au salon Livre Paris





Conçue par une équipe basée à Turin et déjà adoptée par les Éditions Flammarion SA, cette police de caractères peut être facilement décodée par les personnes souffrant de troubles de la lecture. Et elle commence à s'intéresser à de gros acteurs comme Microsoft, Google et Amazon.

TURIN, Italie, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Après avoir renversé les barrières de la lecture, la révolution EasyReading franchit la frontière italienne pour atteindre le salon Livre Paris où sera présentée du 15 au 18 mars sa police de caractères à haute lisibilité. Conçue pour faciliter la lecture aux personnes atteintes de dyslexie et suivant l'approche inclusive « Design for All », EasyReading aide non seulement les personnes souffrant de problèmes d'apprentissage, mais aussi tous les autres types de lecteurs.

Il s'agit d'une police de caractères hybride serif et sans-serif, composée de 811 glyphes d'une conception essentielle qui permet d'éviter ce que l'on appelle l'effet d'encombrement, offrant ainsi une expérience de lecture moins ardue. La dyslexie est un phénomène qui touche à des degrés divers près de 10 % de la population mondiale, soit 700 millions de personnes dans le monde ; c'est la raison pour laquelle près d'une décennie de développement et de tests a été nécessaire pour rendre cette police universelle. Cette police « Made in Turin », saluée également par l'Associazione Italiana Dislessia, a été testée avec succès de manière scientifique en Italie par plus de 500 élèves.

Aujourd'hui, le but de la société EasyReading Multimedia est de promouvoir la force de cet important outil de compensation, compatible avec toutes les langues qui utilisent les alphabets latin, grec ou cyrillique, et a déjà scellé des accords avec quelques-uns des géants de l'édition scolaire ? Pearson Italia, RCS Libri et De Agostini ? ainsi que des fondations, des musées, des universités et d'autres institutions. En France, elle a été sélectionnée pour une nouvelle série de livres pour enfants âgés de 6 à 9 ans, « Le club des DYS », édités par les Éditions Flammarion SA. À la suite de son succès lors du Salon international du livre de Turin, EasyReading sera présentée au salon de Paris pour poursuivre son expansion sur les marchés étrangers : « Les possibilités de mise en oeuvre d'EasyReading sont infinies et vont bien au-delà de l'édition de livres ou du besoin croissant d'une plus grande clarté de communication dans des domaines tels que la signalétique de rues ou les informations mentionnées sur les produits pharmaceutiques. Par ailleurs, nous commençons maintenant à nous intéresser aux gros acteurs du monde de la communication et du numérique, à l'instar de Microsoft, Google et Amazon, ainsi qu'aux principaux constructeurs de machines électroniques avancées, comme PSA ou Tesla », ont affirmé les administrateurs d'EasyReading Multimedia.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833882/EasyReading.jpg





Communiqué envoyé le 12 mars 2019 à 08:22 et diffusé par :