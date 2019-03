La Bourse Antidote 2019 attribuée à Tristan Deleu





MONTRÉAL, le 12 mars 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte, créé par un don de Druide informatique, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle a choisi le lauréat de la Bourse Antidote 2019. L'heureux récipiendaire de cette bourse de 20 000 $ est monsieur Tristan Deleu, étudiant au doctorat sous la direction du professeur Yoshua Bengio.

Détenteur d'une maitrise en vision et en apprentissage machine de l'École Normale Supérieure de Cachan (ENS Cachan), en France, M. Deleu a également travaillé sur le traitement du langage naturel pour des assistants vocaux soucieux du respect de la vie privée. Pour ses études de doctorat à Mila, M. Deleu s'intéresse à l'apprentissage profond et à l'apprentissage par renforcement, en particulier aux méthodes de « méta-apprentissage ». Le méta-apprentissage consiste à « apprendre à apprendre », de façon à ce que les modèles puissent s'adapter à de nouvelles tâches et à de nouvelles situations jamais rencontrées auparavant. M. Deleu a ainsi utilisé des techniques inspirées du méta-apprentissage pour inférer automatiquement des relations de causalité de type cause-effet.

En 2017, à l'occasion des vingt ans de son logiciel Antidote et des cinquante ans du Département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal, Druide informatique annonçait la création d'un fonds d'un million de dollars destiné à la recherche en analyse de texte par apprentissage profond. En constituant le Fonds, Druide instituait également une Bourse Antidote de 20 000 $ à remettre chaque année à un étudiant méritant.

Le Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte est alloué au laboratoire Mila du professeur Yoshua Bengio, reconnu mondialement pour ses avancées spectaculaires en intelligence artificielle (IA) par apprentissage profond. Avec ses 300 chercheurs venus du monde entier, Mila constitue l'un des principaux pôles de recherche de son domaine ; en s'inspirant de la Silicon Valley, le professeur Bengio et son équipe comptent faire de Montréal la pierre angulaire de l'IA, et Druide informatique est fière de contribuer à ce grand dessein avec le Fonds Druide et la Bourse Antidote.

Lancé en 1996, Antidote constituait déjà une remarquable application de l'intelligence artificielle pour le grand public. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides ont ensuite bénéficié de plus de vingt ans d'évolution technologique et linguistique continue. Antidote est aujourd'hui utilisé par plus d'un million de personnes, en français et en anglais. Druide poursuit l'avancement méthodique d'Antidote, et entend être aux premières loges pour faire profiter ses utilisateurs des retombées de la recherche en apprentissage profond.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

