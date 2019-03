JEOL : Lancement du nouveau microscope électronique à balayage de table JCM-7000 dans la série NeoScopeTM





JEOL Ltd. (TOKYO : 6951) (www.jeol.com) (Président Gon-emon Kurihara) vient d'annoncer le lancement d'un nouveau microscope électronique à balayage (MEB) de table, le JCM-7000, de la série NeoScopeTM, qui sortira en mars 2019.

Contexte du développement du produit

Les microscopes électroniques à balayage de table sont utilisés dans un large éventail de domaines, tels que l'industrie électrique, électronique, automobile, des machines, chimique et pharmaceutique. En outre, les applications des MEB sont en train de se développer pour couvrir non seulement la recherche et le développement, mais également le contrôle de la qualité et les inspections des produits au niveau des sites de fabrication. Par ailleurs, les demandes en termes d'amélioration de l'efficacité du travail, d'opérations beaucoup plus simples et rapides et de plus haut degré des capacités d'analyse et de mesure s'intensifient.

En nous basant sur les produits précédents et primés de notre société, à savoir les MEB de la série InTouchScopeTM, nous avons développé un nouveau MEB de table, le JCM-7000, pour répondre à la demande croissante du marché. La série JCM-7000 intègre des fonctions innovantes, comparables à celles de la série InTouchScopeTM. Les caractéristiques de la série JCM-7000 comprennent : 1) une interface utilisateur graphique simple pour une grande opérabilité ; 2) un faible encombrement ; 3) une transition transparente de l'imagerie au microscope optique à l'imagerie MEB avec la fonction « Zeromag » ; 4) une analyse élémentaire en temps réel lors de l'observation d'images avec la fonction « Analyse en direct » et ; 5) une platine motorisée à deux axes (X, Y) pour un fonctionnement tout en douceur.

De plus, le JCM-7000 est doté de la fonction « 3D live », qui affiche simultanément une image MEB en direct et une image de surface 3D reconstruite en direct. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet également d'acquérir des informations topographiques et de profondeur à partir de l'échantillon, en plus des informations se trouvant sur les images MEB issues de la surface de l'échantillon.

Fonctionnalités principales

Avec notre fonction « Zeromag », la navigation au sein des échantillons est plus facile que jamais. « Zeromag », qui relie l'image CCD aux informations de couleur et l'image MEB sur les détails de surface, vous permet de localiser rapidement les zones à imager et à analyser. Grâce à la platine motorisée à 2 axes (X, Y), l'efficacité du travail est améliorée et des images de montage peuvent facilement être collectées pour une grande surface de spécimen. Avec notre série Analytical (fonction « Analyse en direct »), le système EDS intégré offre un spectre EDS en temps réel pendant l'observation de l'image pour une analyse élémentaire rapide et efficace. Une nouvelle fonction « 3D live » permet l'observation simultanée d'une image MEB en direct et d'une image de surface 3D reconstruite en direct, ainsi que l'acquisition d'informations topographiques et de profondeur.

Cible annuelle en termes de ventes unitaires

400 unités par an

JEOL Ltd.

3-1-2, Musashino, Akishima, Tokyo, 196-8558, Japon

Gon-emon Kurihara, Président et directeur représentant

(Code boursier :6951, Première section de la Bourse de Tokyo)

www.jeol.com

