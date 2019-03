Convocation - Annonce des investissements routiers et aéroportuaires 2019-2021 pour la région du Nord-du-Québec

Leader canadien dans le secteur de la fabrication et de l'installation de pieux vissés à hélices, l'entreprise de Magog GoliathTech annonce un plan d'expansion majeur en Amérique du Nord au cours des cinq prochaines années, en plus de dévoiler ses...

Le député d'Ungava, M. Denis Lamothe, au nom du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, invite les représentants des médias au dévoilement des investissements routiers 2019-2021 pour la région...

Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a fait la déclaration suivante : « Chaque jour, des millions de Canadiens de partout au pays utilisent les transports pour...

Le ministre des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce--Westmount, l'honorable Marc Garneau, annoncera que des fonds seront investis, au titre d'un programme du gouvernement fédéral, afin de permettre aux Canadiens d'acquérir les compétences...