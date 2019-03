Séché Environnement : Résultats annuels consolidés 2018





Séché Environnement (Paris:SCHP) :

Bonne performance commerciale et opérationnelle dans un environnement porteur

CA contributif +10% à 560 M? EBE +11% à 109 M? soit 19,4% du CA contributif (vs. 19,2% en 2017) ROC +11% à 44 M? soit 7,9% du CA contributif (vs. 7,8% en 2017)

Performance financière en ligne avec les objectifs initiaux

Génération de cash flow libre avec un taux de conversion cash à 35% de l'EBE (vs. 31% en 2017)

Réduction de l'endettement financier net avec un levier de 2,9x EBE (vs.3,3x en 2017)

Forte situation de liquidité à 262 M? (vs. 112 M? en 2017)

Dividende proposé à 0,95 ? par action

Stratégie d'acquisitions dynamique confirmée avec 2 opérations stratégiques réalisées début 2019

Prise de contrôle majoritaire de Kanay (Pérou)

Acquisition réussie de Interwaste (Afrique du Sud)

Objectifs 20201 confortés par les performances 2018

Chiffre d'affaires contributif (périmètre 2017) compris entre 550 M? et 600 M?

Contribution du périmètre International à 20% du CA contributif consolidé

Taux de marge d'EBE à 20% du CA contributif

Levier financier de l'ordre de 3x EBE en milieu de cycle

Lors du Conseil d'administration qui s'est réuni le 5 mars 2019 pour approuver les comptes consolidés, Joël Séché, Président - Directeur général, a commenté les résultats :

« L'exercice 2018 affiche une solide performance, à la fois commerciale, opérationnelle et financière, qui confirme la pertinence de notre stratégie de croissance rentable en France et à l'International. En atteignant par anticipation certains objectifs de moyen terme, les réalisations de l'année écoulée renforcent notre confiance dans l'atteinte des principaux objectifs commerciaux, opérationnels et financiers que le Groupe s'est fixés pour le moyen terme.

En France, le positionnement de Séché Environnement sur ses marchés réglementés et à barrières à l'entrée lui a permis de bénéficier pleinement d'une demande industrielle soutenue et des effets positifs liés à la mise en place de l'économie circulaire, et le Groupe affiche ainsi en 2018 une croissance soutenue de son activité au sein de ses filières de valorisation et de traitement de déchets dangereux comme de déchets non dangereux. A l'International, la dynamique commerciale, particulièrement forte au sein des filiales récemment intégrées au périmètre, atteste la qualité et le potentiel de nos implantations sur ces marchés. Cette performance commerciale place d'ores et déjà le Groupe dans sa fourchette d'objectif de chiffre d'affaires pour 2020.

En 2018, Séché Environnement a également réalisé une performance opérationnelle et financière de qualité en faisant sensiblement progresser ses marges opérationnelles, brute et courante, en particulier à l'International, ce qui a généré un flux de trésorerie libre positif permettant une réduction de l'endettement net et une sensible baisse du levier financier, au-delà de l'objectif initial.

L'exercice 2019 devrait confirmer la solidité de nos activités en France et à l'International. Sur ce périmètre, des opérations de croissance externe significatives réalisées dès ce début d'année au Pérou et surtout en Afrique du Sud, vont renforcer la présence du Groupe sur des marchés à fort potentiel, et contribuer à sa dynamique de croissance relutive. Le refinancement opéré en juillet 2018 confère par ailleurs au Groupe, la solidité bilancielle et les moyens financiers pour poursuivre cette stratégie d'acquisitions volontariste dans le futur.

Fort de son positionnement sur des marchés en croissance et sur des activités à valeur ajoutée, disposant d'une structure financière forte et de liquidités abondantes, Séché Environnement aborde donc l'année 2019 avec confiance pour développer sa stratégie de croissance et de progression de ses résultats à horizon 2020, telle que formulée lors de son Investor Day 20182. »

Présentation des résultats consolidés au 31 décembre 2018

Synthèse de l'activité et des résultats 2018

En 2018, Séché Environnement a connu un niveau d'activité soutenu aussi bien en France qu'à l'International et a affiché une sensible progression de ses résultats opérationnels brut et courant.

Le Groupe a amélioré sa flexibilité financière et s'est donné des moyens accrus pour financer sa croissance interne et externe.

Enfin, Séché Environnement a confirmé ses ambitions de développement à l'International en présentant une offre d'acquisition de la société sud-africaine Interwaste Holdings Limited.

Bonne performance commerciale et opérationnelle en France et à l'International

Avec un CA contributif3 de 560,5 M?, en progression de 9,5% par rapport à 2017, Séché Environnement affiche une solide croissance de son activité consolidée, aussi bien sur son périmètre France (+8,8%) où le Groupe a bénéficié d'un environnement économique porteur, qu'à l'International (+15,1% à change courant) où, en particulier, les filiales acquises en 2017 ont confirmé leur dynamisme commercial.

Séché Environnement dépasse ainsi, dès 2018, la limite basse de son objectif de CA contributif (à périmètre constant) à horizon 2020.

Les résultats opérationnels consolidés ont fortement progressé, avec un Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui s'établit à 108,7 M? (+10,9%) soit 19,4% du CA contributif (vs.19,2% en 2017) et un Résultat Opérationnel Courant (ROC) à 44,2 M? (+11,3%) soit 7,9% du CA contributif (vs.7,8% en 2017).

La performance opérationnelle résulte :

sur le périmètre France, principalement d'effets volumes et d'effets mix favorables, qui ont porté les activités de traitement et notamment les activités de stockage au sein de la filière Déchets dangereux ;

sur le périmètre International, principalement de la montée en puissance des filiales acquises en 2017 dans les activités de traitement (stockage) en Amérique Latine et dans les activités de Services (maintenance industrielle) dans le reste du Monde.

Le résultat opérationnel intègre la comptabilisation de diverses charges, notamment en lien avec des litiges fiscaux, le plan de performance ainsi que des dépréciations d'actifs, et s'établit à 38,0 M? (soit 6,8% du CA contributif (vs. 37,3 M? ou 7,3% du CA contributif en 2017).

Après prise en compte d'un résultat financier de (13,4) M? -vs. (13,6) M? un an plus tôt- et de la contribution des sociétés mises en équivalence portée à 0,4 M? ?vs. 0,0 M? il y a un an, le Résultat Net part du Groupe atteint 15,6 M?, en légère hausse par rapport à 2017 (+1,5%).

Une agilité financière confortée, en ligne avec les objectifs

Au plan financier, le Groupe a renforcé sa flexibilité financière en améliorant sa génération de cash flow libre et a refinancé sa dette bancaire et obligataire lui conférant une maturité rallongée à des conditions de taux améliorées.

Confirmant la maîtrise de ses investissements industriels (57,4 M? en 2018 ?vs. 57,7 M? un an plus tôt), Séché Environnement a ainsi poursuivi l'amélioration de sa flexibilité financière.

Le Groupe extériorise au 31 décembre 2018 un cash flow libre4 de 38,4 M? (vs. 68,7 M? en 2017, niveau qui intégrait entre autres, les effets positifs de la gestion active du BFR pour 23,0 M?).

Le taux de conversion cash ressort ainsi à 35% de l'EBE dès 2018, niveau objectif fixé par le Groupe pour 2020, contre 31% en 2017, après retraitement des effets ponctuels de l'opération de mobilisation de créances.

En conséquence, la dette financière nette s'affiche en net recul (317,4 M? vs. 325,8 M? en 2017), avec un levier financier de 2,9x EBE fin 2018 (vs. 3,3x fin 2017).

En juillet 2018, Séché Environnement a refinancé sa dette financière à hauteur de 420 M? à travers l'émission d'un emprunt obligataire de 150 M? sous forme de placement privé, et la souscription d'un crédit bancaire de 120 M?, assorti d'une ligne de liquidité bancaire de 150 M? (« RCF ») et intégrant des critères de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) innovants.

Ces opérations permettent à Séché Environnement de bénéficier de conditions de taux plus favorables pour des maturités allongées et d'un ratio financier unique et plus souple, à 3,95x EBE et qui pourra être porté jusqu'à 4,25 x EBE en cas d'acquisition.

Ces nouveaux moyens financiers confortent Séché Environnement dans sa stratégie de développement et notamment de croissance externe.

Stratégie de croissance externe confirmée

Au plan stratégique, Séché Environnement a annoncé en fin d'année 2018 son intention d'acquérir la société sud-africaine Interwaste Holdings Limited5, opérateur intégré des marchés des déchets dangereux et non dangereux en Afrique du Sud, dans le cadre d'un Scheme of Arrangement visant à acquérir 100% des actions composant le capital d'Interwaste, au prix unitaire de 1,20 ZAR, représentant une valorisation des titres de l'ordre de 32,0 M? au moment de l'offre.

Finalisée au cours du 1er trimestre 2019, cette opération est sans incidence sur la situation financière de Séché Environnement au 31 décembre 2018.

Faits récents et perspectives 2019

Finalisation de l'acquisition d'Interwaste (Afrique du Sud)

Le 9 janvier 2019, l'Assemblée générale des actionnaires d'Interwaste a approuvé à hauteur de 99,99% des actionnaires, par le biais d'une résolution spécifique, le projet d'acquisition présenté par Séché Environnement.6 Le « Scheme of arrangement » et le retrait des titres d'Interwaste de la Bourse de Johannesburg ont été finalisés le 5 mars 2019.

Interwaste sera consolidée par intégration globale à compter du 1er janvier 2019.

Interwaste a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires consolidé de ZAR 1.164 millions (environ 72,8 M?), un EBITDA de ZAR 213 millions (environ 13,3 M?), un ROC de ZAR 113 millions (environ 7,1 M?). L'endettement net s'établissait à ZAR 98,2 millions (environ 6,1 M?). Interwaste emploie environ 2000 collaborateurs.

A travers cette acquisition, Séché Environnement souhaite prendre une position forte au coeur d'une région très prometteuse : l'Afrique du Sud et l'Afrique australe, pour y accompagner la croissance et la transformation des marchés des déchets au sein d'une démarche d'économie circulaire7.

Prise de contrôle majoritaire de Kanay (Pérou)

Le 31 janvier 2019, conformément à l'accord d'option d'achat qu'elle détenait sur les titres de Kanay, Séché Environnement a acquis une participation complémentaire de 7%, portant ainsi sa participation de 49% à 56% du capital de Kanay.

Au 31 décembre 2018, Kanay a réalisé un chiffre d'affaires de 14,1 M? pour un EBE de 1,8 M? et un ROC de 1,3 M?. La société portait une dette financière nette de 9,3 M?. Elle employait 246 salariés.

Séché Environnement souhaite également exercer ses autres options au cours du 1er semestre 2019 pour monter à 70% du capital de Kanay.

Perspectives 2019

L'exercice 2019 se comparera avec un exercice 2018 particulièrement porteur, en France notamment.

En France, les fondamentaux des marchés de valorisation et de traitement de déchets resteront favorablement orientés et les évolutions réglementaires visant à promouvoir le développement de l'économie circulaire tout comme la demande des clientèles en matière de valorisation de déchets se traduiront par de nouvelles opportunités de marchés pour Séché Environnement.

Les perspectives macro-économiques, notamment en matière de production industrielle conduisent toutefois à anticiper, à la date de rédaction du présent document, un exercice 2019 plus stable sur les marchés industriels, alors que les marchés avec les Collectivités devraient confirmer leur solidité.

Dès lors, la croissance du chiffre d'affaires contributif sur le périmètre France en 2019 devrait s'avérer modeste au regard de la performance réalisée en 2018.

A l'International, Séché Environnement s'attend à la poursuite d'un développement organique soutenu de ses filiales en Amérique Latine (Chili et Pérou) alors que la croissance de Solarca (Services aux industriels dans le Monde) se comparera en 2019 à une base 2018 particulièrement exigeante.

L'exercice 2019 sera marqué par des effets de périmètre significatifs liés à l'intégration de filiales à l'International (Kanay, Interwaste...).

En 2019, Séché Environnement s'attachera à l'intégration et au développement de Interwaste en Afrique du Sud. Séché Environnement accompagnera Interwaste sur des projets novateurs de développement de son activité et renforcera son positionnement dans les métiers de valorisation et de traitement de déchets dangereux auprès des industriels, ainsi qu'en direction des marchés de dépollution. L'exercice 2019 constituera néanmoins un exercice d'intégration pour Interwaste dont les performances opérationnelles devraient rester proches de celles atteintes en 2018.

Au Pérou, Séché Environnement confortera le développement rapide de Kanay sur les marchés de traitement de déchets dangereux par le renforcement des synergies industrielles avec sa filiale Taris.

Kanay est un acteur de référence du traitement des déchets dangereux au Pérou et dispose notamment de la seule installation d'incinération de déchets dangereux dans ce pays, aux normes internationales en matière de traitement de fumées. Ses activités sont étroitement complémentaires de celles de Taris, spécialisée dans le stockage de déchets dangereux au Pérou, que Séché Environnement a acquise en 2017. Pour cette raison, Séché Environnement entend rapidement rapprocher les deux sociétés au plan capitalistique et industriel sous le management de son associé péruvien.

Enfin, Séché Environnement confirme sa volonté de poursuivre en 2019 sa stratégie de développement à l'International à travers des acquisitions ciblées d'entreprises au modèle d'affaires prometteur sur des marchés émergents à fort potentiel, avec l'objectif de maintenir un levier financier de l'ordre de 3x EBE en milieu de cycle.

Ces perspectives favorables confortent Séché Environnement dans sa capacité à réaliser, voire à dépasser dès 2019, les principaux objectifs financiers à horizon 2020 présentés lors de son Investor Day du 26 juin 20188.

A noter qu'en 2019, Séché Environnement adoptera la norme IFRS 16. La 1ère application de cette norme en 2019 se traduira au bilan, par une hausse de la dette financière brute comprise entre 24 et 30 M? et au compte de résultat, par une progression de l'EBE comprise entre 7 et 10 M? avec une incidence faible sur le ROC.

Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra le 26 avril 2019, le Conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 0,95 euro par action au titre de l'exercice 2018.

Agenda

Chiffre d'affaires consolidé au 31 mars 2019 18 avril 2019 après Bourse Assemblée générale des actionnaires 26 avril 2019

A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est l'un des principaux acteurs français de la valorisation et du traitement de tous les types de déchets, qu'ils soient d'origine industrielle ou issus des collectivités territoriales.

Premier opérateur indépendant en France, Séché Environnement se caractérise par un positionnement de spécialiste des déchets les plus complexes, au coeur de marchés réglementés et à fortes barrières à l'entrée de la valorisation et du traitement de déchets.

Ses outils et ses savoir-faire lui permettent d'offrir à sa clientèle d'industriels et de collectivités, des solutions à haute valeur ajoutée, ciblant les problématiques de l'économie circulaire et les exigences de développement durable, telles que :

les valorisations matières ou énergétique des déchets dangereux et non dangereux ;

tous types de traitement pour les déchets solides, liquides, gazeux (traitements thermiques, physico-chimiques, radiologiques ...) ;

le stockage des résidus ultimes de déchets dangereux ou non dangereux ;

les éco-services de dépollution, de déconstruction, de désamiantage et de réhabilitation.

Fort de son expertise globale, Séché Environnement se développe avec succès dans les métiers des services à l'Environnement, sur les marchés de l'externalisation des problématiques Déchets pour des clientèles de grandes collectivités et d'industriels de premier plan, en France comme à l'International.

Séché Environnement est coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997.

Le titre est éligible au PEA-PME et appartient aux indices CAC Mid&Small et Enternext PEA-PME 150.

Avis important

Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs à la date de publication du présent communiqué et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de la Société, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent significativement des tendances et objectifs énoncés. Ces risques comprennent notamment ceux décrits dans le Document de Référence de la Société disponible sur son site internet (www.groupe-seche.com). Ces informations ne reflètent donc pas les performances futures de la Société, qui peuvent en différer sensiblement et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces éléments prospectifs. La Société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations. Des informations plus complètes sur la Société peuvent être obtenues sur son site internet (www.groupe-seche.com), rubrique Information Réglementée. Ce communiqué ne constitue ni une offre de titres ni une sollicitation en vue d'une offre de titres dans un quelconque Etat, y compris aux Etats-Unis. La distribution du présent communiqué peut être soumise aux lois et règlements en vigueur en France ou à l'Etranger. Les personnes en possession du présent communiqué de presse doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer.

Commentaires sur l'activité, les résultats et la situation financière au 31 décembre 2018

Tableau de synthèse

Au 31 décembre 2017 2018 Variation brute En M? En % CA

contributif En M? En % CA

contributif Chiffre d'affaires contributif 511,9 - 560,5 - +10% Excédent Brut d'Exploitation 98,1 19,2% 108,7 19,4% +11% Résultat Opérationnel Courant 39,7 7,8% 44,2 7,9% +11% Résultat Opérationnel 37,3 7,3% 38,0 6,8% +2% Résultat Financier (13,6) - (13,4) - Résultat Net (pdG) 15,4 3,0% 15,6 2,8% +2,0% Cash flow opérationnel récurrent 83,4 16,3% 92,7 16,5% +11% CapEx industriels décaissés nets (hors IFRIC) 52,9 10,3% 46,9 8,4% -11% Endettement net (définition bancaire) 325,8 - 317,4 - -3%

Commentaires sur l'activité consolidée

Au 31 décembre 2018, Séché Environnement publie un chiffre d'affaires consolidé de 585,3 M?, en progression de 9,5% par rapport au chiffre d'affaires publié au 31 décembre 2017.

Net du « chiffre d'affaires IFRIC 12 » et des indemnités de détournement, le CA contributif s'établit à 560,5 M? au 31 décembre 2018 (vs. 511,9 M? un an plus tôt), marquant une progression de 9,5% sur l'exercice à taux de change courants (et de +9,8% à taux de change constants).

Sauf spécification expresse, les analyses et commentaires se font sur le CA contributif.

Analyse du chiffre d'affaires par zone géographique

Au 31 décembre 2017 2018 Variation brute En M? En % En M? En % Filiales en France 456,4 89,1% 496,5 88,6% +8,8% dont effet de périmètre 13,4 2,5% - - Filiales à l'International 55,6 10,9% 64,0 11,4% +15,1% dont effet de périmètre 31,0 5,8% - - Total CA contributif 511,9 100,0% 560,5 100,0% +9,5%

Données consolidées à changes courants

Au cours de l'exercice 2018, la croissance a été soutenue par la bonne orientation de la plupart des activités en France et la forte dynamique commerciale à l'International :

En France, le chiffre d'affaires contributif atteint 496,5 M? au 31 décembre 2018 vs. 456,4 M? un an plus tôt, marquant une progression de +8,8% sur la période.

Au sein des filières de valorisation et de traitement, la plupart des métiers affichent un haut niveau d'activité, portés par la bonne tenue des marchés industriels et de la solidité des marchés avec les Collectivités.

Le chiffre d'affaires réalisé en France représente 88,6% du CA contributif (vs.89,1% en 2017) ;

A l'International, le chiffre d'affaires s'établit à 64,0 M? au 31 décembre 2018 vs. 55,6 M? un an plus tôt, marquant une progression de +15,1% sur la période à taux de change courant et de +18,6% à taux de change constant (effet de change négatif de -1,6 M?). Sur la période, la croissance est principalement tirée par la dynamique commerciale des filiales acquises en 2017 dans les métiers de traitement de Déchets dangereux en Amérique Latine et de Services aux Industriels dans le Reste du Monde.

Le chiffre d'affaires réalisé par les filiales implantées à l'International représente 11,4% du CA contributif en 2018 (vs.10,9% en 2017).

Analyse du chiffre d'affaires par filière

Au 31 décembre 2017 2018 Variation

brute En M? En % En M? En % Filière Déchets Dangereux 325,9 63,7% 349,7 62,4% +7,3% Filière Déchets non Dangereux 186,0 36,3% 210,8 37,6% +13,3% Total CA contributif 511,9 100,0% 560,5 100,0% +9,5%

Données consolidées à changes courants

Au cours de l'exercice 2018, les filières de valorisation et de traitement de déchets ont bénéficié d'un contexte macro-économique porteur en France et d'une forte dynamique commerciale à l'International, notamment de la part des filiales récemment acquises.

Ainsi, la filière Déchets Dangereux (DD) a été soutenue par la bonne tenue des marchés industriels qui ont porté les activités de traitement en France et de services à l'International. Pour sa part, la filière Déchets Non Dangereux (DND) a connu une année particulièrement porteuse dans ses activités de valorisation et de services.

La filière DD (62,4% du CA contributif consolidé) a réalisé un chiffre d'affaires de 349,7 M? au 31 décembre 2018, en progression de +7,3% par rapport à 2017 (+7,8% à changes constants) :

En France, la filière a réalisé un chiffre d'affaires de 287,6 M?, extériorisant une progression de +5,7% par rapport à 2017. Sur l'exercice, la croissance de la filière a été portée par la bonne orientation des marchés industriels qui ont soutenu les activités de traitement (notamment stockage, incinération et plates-formes ...) et les activités de services (dépollution). Les activités de valorisation se sont inscrites en légère croissance, soutenues par la solidité des métiers de valorisation matière ;

A l'International, le chiffre d'affaires de la filière s'établit à 62,1 M? au 31 décembre 2018 vs. 53,7 M? un an plus tôt. Cette forte progression (+15,6% à changes courants et +19,1% à changes constants) reflète la dynamique de croissance des activités de traitement des filiales en Amérique Latine et des activités de services aux Industriels dans le Reste du Monde, tandis que les activités de valorisation en Espagne ont maintenu leur niveau d'activité.

La filière DND affiche un CA contributif de 210,8 M?, soit en hausse de +13,3% par rapport à 2017 :

En France, où la filière réalise la quasi-totalité de son activité, la croissance provient notamment des activités de services (Dépollution) et de valorisation, notamment énergétique en lien avec la montée en puissance des installations de valorisation du CSR à Changé et de valorisation du biogaz à La Gabarre. Les activités de traitement ont connu un niveau d'activité solide notamment en ce qui concerne le stockage conforté par un contexte de marché favorable ;

A l'International (SAN au Chili) La filière a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 M?, comparable à celui de l'an passé (1,9 M?). L'effet de change est négligeable sur ce périmètre.

Analyse du chiffre d'affaires par activité

Au 31 décembre 2017 2018 Variation

brute En M? En % En M? En % Traitements 258,0 50,4% 280,2 50,0% +8,6% Valorisations 91,1 17,8% 94,1 16,8% +3,3% Services 162,8 31,8% 186,2 33,2% +14,3% Total CA contributif 511,9 100,0% 560,5 100,0% +9,5%

Données consolidées à changes courants

En 2018, la croissance a été portée par les activités de traitement et de services :

Traitements : le chiffre d'affaires des activités de traitement s'établit à 280,2 M? au 31 décembre 2018 ?vs. 258,0 M? un an plus tôt) marquant une progression de +8,6% à changes courants sur la période (+8,9% à changes constants). En France, ces activités progressent de +7,1%. Elles ont bénéficié d'effets volumes en lien avec le bon niveau de la production industrielle, qui ont soutenu les métiers de stockage et d'incinération de déchets dangereux, tandis que les métiers de stockage de déchets non dangereux ont été portées par un contexte de marché favorable ; A l'International, les activités de traitement s'inscrivent en forte hausse (+63,6% à changes courants et +79,0% à changes constants). Elles enregistrent la dynamique de croissance des filiales récemment acquises en Amérique Latine (stockage de déchets dangereux).



Les activités de traitement représentent 50,0% du CA contributif en 2018 (vs. 50,4% en 2017) ;

Valorisations : avec un chiffre d'affaires de 94,1 M? au 31 décembre 2018, les activités de valorisation s'inscrivent en hausse de +3,3% par rapport à 2017 (91,1 M?).

Cette progression reflète principalement la contribution des activités de valorisation énergétique qui enregistrent la montée en puissance du four-chaudière CSR de Changé et des activités de valorisation du biogaz à La Gabarre (Guadeloupe).

Les activités de valorisation représentent 16,8% du CA contributif en 2018 (vs. 17,8% en 2017) ;

Services : avec un chiffre d'affaires de 186,2 M? au 31 décembre 2018 ?vs.162,8 M? un an plus tôt, les activités de Services affichent une forte hausse par rapport à l'exercice précédent (+14,3% à changes courants et +14,8% à changes constants) reflétant la bonne tenue des activités de Dépollution en France et la vive progression des Services aux Industriels à l'International.

Les activités de services représentent 33,2% du CA contributif en 2018 (vs. 31,8% en 2017).

Commentaires sur les résultats consolidés

Excédent brut d'exploitation

Au 31 décembre 2018, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) consolidé s'établit en progression de +10,9% par rapport à 2017, à 108,7 M? soit 19,4% du CA contributif (vs. 98,1 M?, à 19,2% du CA contributif un an plus tôt).

Cette progression de +10,6 M? par rapport à 2017 reflète :

la progression de la marge opérationnelle, à hauteur de +13,2 M?, en raison d'effets volumes et d'effets prix positifs liés au bon niveau d'activité en particulier au niveau des outils de traitement ;

l'évolution de charges fixes et la constatation de divers produits non récurrents, pour (2,6) M?, notamment en France au titre de charges de personnel au sein des fonctions support en accompagnement de la croissance.

Analyse de l'EBE par périmètre géographique

En M? 2017 2018 Consolidé France International Consolidé France International CA contributif 511,9 456,6 55,6 560,5 496,5 64,0 EBE 98,1 89,4 8,7 108,7 97,0 11,7 % CA contributif 19,2% 19,6% 15,7% 19,4% 19,5% 18,3%

Données consolidées à changes courants

Par périmètre géographique, les principales évolutions sont les suivantes :

Sur le périmètre France, l'EBE atteint 97,0 M? à 19,5% du CA contributif, contre 89,4 M? (19,6% du CA contributif en 2017).

Cette progression de +8,5% sur l'exercice reflète principalement des effets de mix activités favorables, en raison du haut niveau d'activité des outils de traitement, au sein des deux filières Déchets dangereux et Déchets non dangereux, ainsi que d'une meilleure contribution des activités de valorisation énergétique (contribution en année pleine du RCU de Changé et des installations de La Gabarre).

Le périmètre France supporte l'essentiel de la progression des frais de personnel des fonctions support (cf. supra).

Sur le périmètre International, l'EBE est porté à 11,7 M? soit 18,3% du CA contributif (vs. 8,7 M?, à 15,7% du CA contributif en 2017). Cette progression est liée à la forte contribution des métiers de services (haut niveau d'activité de Solarca), à la démarche de rationalisation des activités de stockage en Amérique Latine qui bénéficient de l'expertise du Groupe, et d'effets prix positifs dans les activités de valorisation en Espagne (Valls Quimica).

Résultat Opérationnel Courant

Au 31 décembre 2018, le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'établit à 44,2 M? soit 7,9% du CA contributif (vs. 39,7 M? soit 7,8% du chiffre d'affaires contributif en 2017).

Cette progression reflète essentiellement la hausse de l'EBE (+10,6 M?) partiellement compensée par la hausse des dotations nettes aux amortissements (+5,2 M?) en France, en lien avec les investissements récents nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles autorisations et avec l'augmentation des volumes enfouis dans les métiers de stockage.

Ce solde supporte également diverses charges et produits à hauteur de (0,9) M? dont (1,3) M? au titre de charges pour litiges.

Analyse du ROC par périmètre géographique

En M? 2017 2018 Consolidé France International Consolidé France International CA contributif 511,9 456,6 55,6 560,5 496,5 64,0 ROC 39,7 34,7 5,0 44,2 36,2 8,0 % CA contributif 7,8% 7,6% 9,0% 7,9% 7,3% 12,5%

Données consolidées à changes courants

Par périmètre géographique, les principales évolutions sont les suivantes :

Sur le périmètre France, le ROC atteint 36,2 M?, en progression de +4,3% par rapport à 2017, à 7,3% du CA contributif (vs. 34,7 M? à 7,6% du CA contributif en 2017). Cette évolution reflète la hausse de l'EBE minorée de l'augmentation des dotations aux amortissements dans les activités de stockage et de charges non récurrentes pour litiges (cf. supra).

Sur le périmètre International, le ROC s'établit à 8,0 M?, en progression de +60,0% à 12,5% du CA contributif (vs. 5,0 M?, soit 9,0% du CA contributif en 2017). Cette progression (+3,0 M?) reflète essentiellement la hausse de l'EBE sur la période.

Résultat Opérationnel

Au 31 décembre 2018, le résultat opérationnel s'établit à 38,0 M? soit 6,8% du CA contributif (vs. 37,3 M? soit 7,3% du CA contributif un an plus tôt). Cette évolution retrace pour l'essentiel :

le montant contesté d'un litige fiscal portant sur la TGAP, à hauteur de (1,8) M? ;

des dépréciations d'actifs sur immobilisations corporelles, à hauteur de (1,7) M? ;

les dépenses réalisées au titre du plan de performance visant à l'optimisation des fonctions d'encadrement, à hauteur de (1,6) M? ;

les effets du regroupement d'entreprises, dans le cadre de l'acquisition de Interwaste Holding Limited, à hauteur de (1,0) M?.

Résultat financier

Au 31 décembre 2018, le résultat financier s'établit à (13,4) M? contre (13,6) M? un an plus tôt.

Cette légère amélioration du résultat financier intègre la comptabilisation d'un produit de cession sur immobilisation financière à hauteur de +1,8 M?, alors que le coût moyen de la dette nette s'affiche à 3,35% en 2018 contre 3,26% en 2017 dans un contexte de légère baisse de la dette financière nette moyenne sur la période.

Impôt sur les sociétés

En 2018, la charge d'Impôt sur les Sociétés s'établit à 8,8 M? (vs. 7,7 M? en 2017) en raison de l'amélioration de la capacité bénéficiaire du Groupe.

Quote-part dans le résultat des entreprises associées

La quote-part dans le résultat des entreprises associées concerne principalement en 2018 la part du Groupe dans le résultat des sociétés GEREP, SOGAD et Kanay. Ce solde s'affiche à +0,4 M? (vs. 0,0 M? un an plus tôt) en raison de l'amélioration de la contribution de Sogad et de Kanay.

Résultat net consolidé

Au 31 décembre 2018, le Résultat Net de l'Ensemble Consolidé s'établit à 16,2 M? (vs. 15,5 M? en 2017).

Après comptabilisation de la part des minoritaires dans ce résultat (0,6 M? vs. 0,1 M? en 2017, représentant notamment la part des minoritaires présents au sein de Solarca), le Résultat net part du Groupe s'établit à 15,6 M? (vs. 15,4 M? au titre de l'exercice 2017).

Commentaires sur la situation financière consolidée

Financement

Le tableau ci-dessous récapitule la variation du cash flow libre et de l'endettement financier net9 :

Au 31 décembre 2017 2018 EBE 98,1 108,7 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 0,1 0,1 Résultat de change (0,8) (0,5) Autres produits et charges opérationnels (3,3) (4,3) Charges de réhabilitation et d'entretien des sites et actifs concédés (10,7) (11,6) Cash flow opérationnel récurrent 83,4 92,4 CAPEX récurrents décaissés nets (31,5) (34,6) Variation de BFR 30,2 (2,0) Impôts décaissés (1,4) (4,3) Intérêts décaissés nets (12,0) (13,1) Cash flow libre 68,7 38,4 CAPEX non récurrents décaissés nets (21,3) (12,3) CAPEX financiers décaissés nets (70,9) 1,1 Dividendes (7,4) (7,4) Cash flow libre net (30,9) 19,8 CAPEX IFRIC 12 décaissés nets (4,3) (6,2) Effets non cash (11,7) (5,3) Dette financière nette bancaire à l'ouverture 279,0 325,8 Dette financière nette bancaire à la clôture 325,8 317,4

Sur l'exercice, le Groupe génère 38,4 M? de cash flow libre (vs. 68,7 M? en 2017). Cette évolution traduit l'effet conjugué :

de l'évolution du cash flow opérationnel récurrent (marge brute d'autofinancement avant impôt et frais financiers, corrélativement à l'évolution du ROC hors charges calculées et des charges non récurrentes ;

de la variation du BFR (variation de -2,0 M? sur l'exercice, soit une dégradation de -32,2 M? par rapport à la variation 2017) :

la variation du BFR 2017 était notamment impactée positivement par une opération de cessions de créances réalisée fin 2017 pour 23,0 M? ;

d'un impôt décaissé net de -4,3 M? en 2018 contre ?1,4 M? en 2017.

Le taux de conversion de l'EBE en cash s'établit à 35% dès 2018 (soit l'objectif initial 2020) vs. 31% en 2017 (hors effets d'optimisation du BFR).

Investissements

Les investissements ont évolué de la manière suivante :

En M? 2017 2018 Investissements industriels hors IFRIC 12 57,7 57,4 Investissements financiers 0,7 1,0 Investissements comptabilisés 58,4 58,4 Investissements industriels hors IFRIC 12 52,8 46,9 Investissements financiers 0,8 (1,1) Acquisition de filiales ? trésorerie nette 70,0 - Investissements décaissés nets 123,6 45,8

Les investissements industriels comptabilisés (hors IFRIC 12) sont maîtrisés, à 57,4 M? vs. 57,7 M? un an plus tôt, et se répartissent entre :

des investissements industriels récurrents pour 38,7 M? (vs. 37,0 M? en 2017), dont principalement 11,2 M? pour la maintenance des installations industrielles et des matériels et 11,7 M? au titre des réserves foncières et la construction d'alvéoles ;

des investissements industriels non récurrents pour 18,7 M? (vs. 20,7 M? en 2017), principalement dédiés au développement de capacité des outils de stockage (5,1 M?) en lien avec la mise en oeuvre des nouveaux arrêtés et à des outils de valorisation énergétique (1,8 M?).

Endettement financier et situation de liquidité

L'endettement financier brut est stable entre 2017 et 2018, à 417,0 M? vs. 412,0 M? et se répartit de la manière suivante :

En M? - Au 31 décembre 2017 2018 Dettes auprès des établissements de crédit 319,5 200,7 Dettes obligataires 49,4 174,2 Dettes de crédit-bail 9,2 9,4 Dettes financières diverses 1,6 3,0 Concours bancaires courants 1,2 0,6 Dettes sans recours auprès des établissements de crédit 31,1 29,1 Total dettes financières 412,0 417,0 Trésorerie active (53,5) (67,4) Endettement financier net 358,5 349,6

Rappelons que l'endettement net bancaire, qui exclut certaines lignes de dettes financières dans la définition de l'endettement, s'établit à 317,4 M? vs. 325,8 M?.

Au 31 décembre 2018, Séché Environnement affiche une situation de liquidité renforcée :

En M? - Au 31 décembre 2017 2018 Trésorerie active 52,3 66,8 Facilités 19,8 19,8 Revolving Credit Facility 40,0 150,0 Crédit à terme - 25,0 Situation de liquidité 112,1 261,6

ANNEXE 1 :

SYNTHESE DES COMPTES CONSOLIDES

En 2018, le périmètre de consolidation est inchangé par rapport à 2017.

Synthèse du compte de résultat consolidé

(en M?) 2017 2018 Variation brute Chiffre d'affaires 534,4 585,3 +9,5% dont CA contributif 511,9 560,5 +9,5% Excédent brut d'exploitation 98,1 108,7 +10,9% % du CA contributif 19,2% 19,4% - Résultat opérationnel courant 39,7 44,2 +11,3% % du CA contributif 7,8% 7,9% - Résultat opérationnel 37,3 38,0 +1,7% Résultat financier (13,6) (13,4) - Impôts sur les sociétés (7,7) (8,8) - Résultat net des sociétés intégrées 16,1 15,8 -1,5% Quote-part dans le résultat des entreprises associées Ns 0,4 - Résultat net des activités abandonnées (0,6) - - Résultat net de l'ensemble consolidé 15,5 16,2 +1,2% Intérêts minoritaires 0,1 (0,6) - Résultat net (Pdg) 15,4 15,6 +1,5%

Synthèse du bilan consolidé

En M? - Au 31 décembre 2017 2018 Actif non courant 644 648 648 245 Actif courant (hors trésorerie et équivalents de trésorerie) 179 155 202 414 Trésorerie et équivalents de trésorerie 53 459 67 425 Actifs destinés à être cédés 0 0 Total Actif 877 261 918 083 Capitaux propres 247 202 254 769 Dettes financières 411 952 416 976 Instruments de couverture passifs 493 705 Provisions 21 382 22 453 Autres passifs 196 233 223 181 Passifs destinés à la vente 0 0 Total Passif 877 261 918 083

Synthèse du tableau de flux de trésorerie

En M? - Au 31 décembre 2017 2018 Marge brute d'autofinancement avant impôt et frais financiers 83,4 92,4 Variation du BFR 30,2 -2,0 Impôts décaissés -1,4 -4,3 Flux nets de trésorerie générés par les activités opérationnelles 112,2 86,2 Investissements corporels et incorporels -58,8 -54,6 Encaissement / cession d'immobilisations 1,7 1,5 Investissements financiers nets -0,9 1,1 Trésorerie nette /acquisitions & cessions de filiales -70,1 ns Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement -128,0 -52,0 Dividendes versés aux actionnaires de la mère -7,4 -7,4 Encaissements et remboursement d'emprunts 72,5 1,1 Intérêts décaissés -12,0 -13,1 Autres flux de trésorerie ns ns Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 53,1 -19,4 Variation de trésorerie des activités poursuivies 37,3 14,8 Variation de trésorerie des activités abandonnées ns - Variation de trésorerie 37,3 14,8 Incidences des variations de taux de change -0,2 -0,2 Trésorerie à l'ouverture 15,2 52,3 Trésorerie à la clôture 52,3 66,8

