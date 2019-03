WizKids s'associe à Vallejo Paints et annonce une prochaine gamme de peintures WizKids





HILLSIDE, New Jersey, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- WizKids, le leader du secteur pour les miniatures de haute qualité peintes et non peintes, est heureuse d'annoncer un nouveau partenariat avec la grande marque de peintures pour hobbys Vallejo.

Les premiers produits à être proposés dans le cadre de ce partenariat constitueront une toute nouvelle gamme de peintures WizKids sur mesure. Ces peintures seront spécialement formulées et proposées dans des couleurs expressément conçues pour accompagner les gammes de miniatures non peintes emblématiques de WizKids.

« Dans le secteur depuis plus de 50 ans, Vallejo se distingue comme l'une des marques de peintures pour hobbys les plus populaires et de la plus grande qualité sur le secteur. Leader dans ce domaine, elle a été la première à proposer des couleurs acryliques pour les miniatures », explique Justin Ziran, président de WizKids. « Nous sommes impatients d'apprendre de nouvelles techniques et d'innover avec Vallejo pour de nouveaux produits et programmes. »

La gamme de peintures WizKids de Vallejo sera lancée à la fin 2019 et comprendra de toutes nouvelles couleurs qui sont parfaites pour les amateurs qui souhaitent créer leurs miniatures les plus immersives !

« Nous nous réjouissons de ce nouveau projet avec WizKids », ajoute Alex Vallejo, PDG de Vallejo.

À propos de WizKids

WizKids/NECA, LLC, une filiale à part entière de NECA, est un concepteur et éditeur de jeux du New Jersey qui s'attache à créer des jeux fondés sur l'imagination. WizKids a été le premier à proposer le système Combat Dial utilisé dans HeroClix, le plus grand jeu de miniatures de collection sur le marché, avec plus de 750 millions de figurines miniatures vendues dans le monde.

À propos de Vallejo

Vallejo Hobby Colors, une entreprise familiale, a été fondée en 1965 dans le New Jersey (États-Unis). En 1969, la société a déménagé à Barcelone (Espagne). Depuis 1970, Vallejo s'est spécialisée dans la fabrication de couleurs acryliques pour les beaux-arts et les hobbys et, dans les années 1990, elle a lancé ses premières gammes pour hobbys ; Vallejo a été la première à promouvoir l'utilisation de peintures acryliques aqueuses pour les miniatures.

Acrylicos Vallejo produit aujourd'hui plusieurs gammes de couleurs spécifiques pour la peinture de maquettes dans toutes les catégories, comme Model Color, idéale pour les techniques au pinceau, Model Air pour l'aérographie, Game Color pour les figurines de table, et plusieurs gammes de couleurs exclusives pour les figurines historiques et fantastiques, ainsi que des couleurs pour les véhicules blindés, les aéronefs, les dioramas, etc. L'atout le plus précieux de Vallejo est son expérience et son savoir-faire qu'elle a accumulé pendant 50 années dans le secteur, et l'attachement à continuer de proposer des produits d'une qualité exceptionnelle.

