Déclaration de la ministre des Sciences et des Sports au sujet de la publication du premier rapport annuel de la conseillère scientifique en chef du Canada





OTTAWA, le 11 mars 2019 /CNW/ - La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a fait la déclaration suivante :

« Nous nous sommes engagés auprès des Canadiens à fonder l'ensemble des décisions prises en leur nom sur des faits et des données. Nous sommes bien conscients que la prise de bonnes décisions en matière de politiques doit reposer sur les constats de travaux et d'activités scientifiques et de recherche de qualité.

« Afin de concrétiser cet engagement, nous avons réinstauré la fonction de conseiller scientifique en chef et nommé Mme Mona Nemer, une chercheure de renom, comme titulaire de ce poste.

« Au nom de l'ensemble des Canadiens, je remercie Mme Nemer du travail qu'elle a accompli jusqu'à présent. Son apport aide le gouvernement à tenir sa promesse de placer les sciences et la recherche au coeur des décisions de l'administration fédérale.

« La nomination de Mme Nemer constitue un élément clé de notre vision transformatrice quant à la culture scientifique canadienne. Notre gouvernement a mené à bien le premier examen du financement fédéral des activités scientifiques et de recherche en 40 ans. Nous avons apporté des changements aux exigences afin d'accroître la diversité sur les campus universitaires, nous offrons un soutien accru aux chercheurs en début de carrière, nous exerçons du leadership sur la scène mondiale, et nous avons investi des milliards de dollars pour redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient.

« Je suis impatiente de prendre connaissance des recommandations de Mme Nemer au sujet des améliorations à apporter aux activités scientifiques fédérales et à la prise de décisions fondées sur des données probantes, afin que les Canadiens puissent continuer de profiter de communautés, de milieux naturels et d'un pays où il fait bon vivre. »

