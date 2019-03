Yealink annonce le lancement de nouveaux téléphones de conférence et de bureau compatibles avec Microsoft Teams





XIAMEN, Chine, 11 mars 2019 /PRNewswire/ -- Yealink, l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées (UC), est heureux d'annoncer une amélioration de l'interopérabilité avec Microsoft Teams. Trois nouveaux appareils téléphoniques Yealink Teams sont désormais compatibles avec l'application Microsoft Teams : les modèles de base et de gamme moyenne du téléphone de bureau T56A, le téléphone de bureau haut de gamme T58A et le téléphone de conférence CP960 pour les petites salles de réunion et les grandes salles de conférence.

Expérience utilisateur adaptée à Teams, facile à utiliser, économie d'apprentissage

Les appareils audio Yealink T58A, T56A et CP960 adaptés Teams intègrent l'application native de Teams pour fournir une interface utilisateur cohérente incluant les fonctions d'appel et de réunion de Teams. Les appareils audio sont équipés d'écrans tactiles, permettant ainsi une expérience homogène avec les fonctionnalités de Teams pour les appels, les réunions et la messagerie vocale. Les appareils Yealink offrent la possibilité d'intégrer de futures mises à niveau en se connectant aux dernières tendances technologiques telles que l'intelligence artificielle, et ce pour rendre la communication plus intelligente.

Plus facile d'être entendu et de participer à l'appel

Les modèles T58A, T56A et CP960 combinent une technologie matérielle et logicielle de qualité professionnelle pour fournir des communications vocales d'une clarté cristalline grâce à la technologie logicielle de la voix Yealink Optima HD, du codec audio SILK et de la technologie antibruit.

De plus, grâce à son jeu intégré de 3 microphones, le modèle CP960 jouit d'une plage de captation de voix d'une portée de 6 mètres (20 pieds) à 360 degrés, ce qui en fait une solution idéale pour n'importe quelle salle de conférence nécessitant une expérience audio optimale. Les participants auront l'impression d'être assis l'un en face de l'autre. De plus, le Yealink CP960 offre une capacité évolutive pour les captures de son à longues distances dans un rayon allant jusqu'à 20 mètres (65 pieds).

Large gamme de solutions d'appareils audio et vidéo

La gamme complète d'appareils audio et vidéo de Yealink adaptés à Teams, y compris les appareils audio certifiés Teams (T56A, T58A, CP960). La nouvelle gamme d'appareils vidéo (VP59, VC200 et Teams Room MVC500/MVC800), qui peuvent être utilisés dans une panoplie de scénarios, y compris des bureaux, des espaces de travail ouverts, des petites salles de réunion et des grandes salles de conférence, sera également soumise au processus de certification de Microsoft. Le portefeuille à guichet unique de Yealink permet aux clients de sélectionner plus facilement les solutions qu'ils recherchent et de collaborer facilement à l'aide d'équipements provenant d'un fournisseur unique.

Alors que les clients sont en train de passer de Skype Entreprise à Teams, Yealink propose un portefeuille d'appareils flexible et diversifié qui facilite la transition des dispositifs lors de la migration. Les appareils audio (T56A, T58A, CP960) peuvent être mis à niveau de Skype Entreprise à Teams.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de nouveaux appareils certifiés pour Microsoft Teams et d'élargir l'accès aux nouvelles solutions audio et vidéo de Yealink adaptées à Microsoft Teams », a déclaré le directeur général adjoint de Yealink, Stone Lu. « Grâce à la gamme plus élargie d'appareils audio et vidéo pour la communication intelligente de Microsoft, nous sommes en mesure de proposer des solutions de grande valeur pour le marché », ajoute-t-il.

Pour obtenir plus d'informations sur les solutions d'appareils Yealink adaptées à Microsoft, veuillez visiter la page des solutions de Yealink ou adressez une requête à UCinfo@yealink.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/830845/Yealink.jpg

