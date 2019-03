La présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs au Québec





QUÉBEC, le 11 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil du statut de la femme publie aujourd'hui, pour l'ensemble du Québec et pour chacune des régions administratives, les feuillets Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs. Ces feuillets présentent des données dans des domaines variés tels que la politique, la gouvernance publique, les affaires, l'éducation et la santé. Ils ont été réalisés en partenariat avec Citoyenneté jeunesse.

Pour produire ces données, le Conseil du statut de la femme a sollicité près de 600 organisations dans l'ensemble du Québec.

Encore en 2018, les milieux paritaires, ceux où la proportion de femmes se situe entre 40 et 60 %, se rapportent plus souvent aux secteurs traditionnellement associés aux femmes, comme l'éducation, la santé et la culture, qu'à ceux traditionnellement masculins, comme la politique, la haute fonction publique et les affaires.

« Cette compilation de données nous permet de mettre en valeur l'implication et la contribution des femmes et des jeunes dans chaque région du Québec » souligne Me Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme.

Le Conseil du statut de la femme a pour mission de conseiller le gouvernement du Québec et d'informer la population sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

Consultez les versions Web régionales et nationales sur notre microsite interactif Présence des femmes et des jeunes dans les lieux décisionnels et consultatifs - Compilation 2018.

Pour obtenir une copie papier d'un feuillet : publication@csf.gouv.qc.ca

Pour information

Pierre Turgeon

Relations de presse

Conseil du statut de la femme

relations.medias@csf.gouv.qc.ca

Cellulaire : 418 446-2203

Téléphone : 418 643-4326, poste 245

SOURCE Conseil du statut de la femme

Communiqué envoyé le 11 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :