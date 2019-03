BMO célèbre la Journée internationale des femmes de 2019 en donnant aux femmes les moyens de s'approprier leur réussite économique; réaffirme son engagement à encourager les dirigeantes.





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW/ - Pour marquer la Journée internationale des femmes de 2019, BMO Groupe financier participe à diverses initiatives démontrant son soutien et son engagement continus envers l'égalité des sexes, l'émancipation économique et la représentation et l'inclusion des femmes dans le milieu de travail.

« L'émancipation économique des femmes est essentielle à la croissance économique mondiale, a déclaré Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine. Nous savons que si les femmes avaient la possibilité de jouer leur rôle pleinement et en toute confiance dans l'économie, le PIB mondial pourrait augmenter de 12 billions de dollars. BMO s'engage de tout coeur à soutenir ces efforts notamment par ses programmes qui visent à encourager la représentation et le leadership féminins au sein de ses équipes, et qui aident les femmes à avoir davantage confiance en elles pour gérer leurs finances personnelles et à accéder à des fonds pour développer leurs entreprises. »

Table ronde sur les femmes entrepreneures et l'émancipation économique

Plus tôt cette semaine, BMO a organisé une table ronde sur l'investissement personnel à l'ère de l'économie à la demande, la planification de carrière et les conseils financiers et de leadership destinés aux femmes entrepreneures. L'événement a souligné l'engagement de BMO en faveur de l'émancipation économique des femmes partout au Canada et aux États-Unis.

Animée par Joanna Rotenberg, chef, BMO Gestion de patrimoine, cette table ronde était composée de Amy Dietz-Graham, conseillère en placement, BMO Nesbitt Burns; Sheri Griffiths, vice-présidente régionale, Services bancaires aux entreprises, BMO Groupe financier; et Niamh Kristufek, chef, Services bancaires aux entreprises, États-Unis, BMO Harris Bank.

Pour accéder à un enregistrement de cet événement, visitez la page Facebook de BMO.

Un engagement de trois milliards de dollars en capitaux entraîne une augmentation du nombre d'entreprises dirigées par des femmes

En 2018, BMO s'est engagé à mettre un capital de trois milliards de dollars à la disposition des entreprises appartenant à des femmes au Canada sur trois ans, et a créé des programmes pour assurer leur réussite. La Banque continue de soutenir cet engagement. Au cours des six mois qui ont suivi cette annonce, la croissance des prêts aux entreprises appartenant à des femmes a dépassé la moyenne nationale de trois points de pourcentage.

Pour soutenir davantage les femmes entrepreneures et pour servir plus efficacement les clientèles actuelles et potentielles, nous avons procédé à la refonte complète de bmopourelles.com. Ce centre de ressources en ligne offre des conseils essentiels à la création d'entreprises performantes, notamment sur les thèmes de l'élaboration d'un plan d'affaires, des ressources humaines, de la dotation en personnel, des emprunts et de la gestion de relations positives avec le banquier.

De plus, BMO met en place de nouveaux programmes de formation pour ses banquiers qui servent les femmes entrepreneures afin de les aider à mieux comprendre comment répondre à leurs besoins plus efficacement.

Dans le cadre de BMO rend hommage aux femmes, Canada, 139 femmes ont été reconnues dans des collectivités partout au Canada et aux États-Unis pour leurs réalisations en matière de croissance des entreprises, de philanthropie et d'engagement communautaire.

Campagne sociale pour attirer l'attention sur l'autonomisation économique des femmes

BMO organise, pour les médias sociaux, un jeu-questionnaire interactif qui suscite une prise de conscience sur les progrès réalisés en matière d'égalité des femmes et leur impact sur l'économie. Le jeu-questionnaire sera disponible jusqu'au 11 mars 2019.

Tables rondes de l'Alliance pour les femmes de BMO à l'intention des employés

Cette semaine, à Chicago et à Toronto, le plus vaste groupe-ressource d'employés de BMO, l'Alliance pour les femmes de BMO, a organisé des événements qui portaient sur l'autonomisation des femmes en milieu de travail et sur le thème de la Journée internationale des femmes de 2019 « L'équité pour le mieux ». Grâce à des discussions en groupe et à des activités de réseautage, les employés de BMO ont eu l'occasion de demander aux dirigeantes leur point de vue sur la réussite.

L'Alliance pour les femmes de BMO est un regroupement de plus de 3 000 employés de BMO, hommes et femmes, qui font la promotion de l'inclusion, du perfectionnement, de l'avancement et du soutien des femmes pour l'amélioration des affaires, des collectivités et de la culture de BMO.

Engagement de BMO envers la diversité et l'inclusion

La diversité et l'inclusion sont les valeurs fondamentales de BMO qui orientent sa réflexion et ses actions, et elles font partie intégrante de la viabilité à long terme de l'organisation. L'approche de BMO en matière de diversité englobe toute la diversité des idées, des approches, des sexes, des races, des âges, des aptitudes, des orientations sexuelles, etc.

Des équipes à la fois diversifiées et inclusives expérimentent des niveaux d'engagement plus élevés et une plus vaste diversité de réflexions et d'innovations, qui améliorent l'expérience client et les résultats d'affaires. Des programmes et des initiatives existent dans toute l'organisation grâce à des pratiques innovantes en matière de talents et à des objectifs ambitieux en matière de représentation en milieu de travail. Vision 2020 est une stratégie pluriannuelle visant à améliorer le rendement et le leadership de la Banque en favorisant une plus grande diversité et l'inclusion dans l'ensemble de l'organisation.

Parmi les points saillants des programmes de diversité et d'inclusion de BMO, notons :

La représentation des femmes dans les postes de haute direction et au conseil d'administration - Les femmes occupent 40 % des postes de haute direction, tandis que 36 % des membres indépendants du conseil d'administration de BMO sont des femmes. Elles comptent également pour 56 % de l'effectif de BMO.





- Les femmes occupent 40 % des postes de haute direction, tandis que 36 % des membres indépendants du conseil d'administration de BMO sont des femmes. Elles comptent également pour 56 % de l'effectif de BMO. L'avancement professionnel - BMO croit en l'avancement des leaders à l'interne. Plus de 60 % de ses cadres supérieurs ont terminé le programme ACCENT Leadership depuis son lancement en avril 2016.

Suivez @BMO sur Twitter et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #BMOPourElles.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

