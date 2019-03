Les mobtechs dominent le marché de l'approvisionnement pour la mobilité en tant que service





Une nouvelle étude de PTOLEMUS Consulting Group a trouvé que 12 des 17 meilleurs fournisseurs mondiaux de plateformes de mobilité B2B avaient leur siège social en Europe. Ces fournisseurs de logiciels ont des expériences diverses en exploitation routière ou en technologie, mais ils sont tous aidés par un environnement favorable et de nombreuses initiatives de villes européennes.

Frederic Bruneteau, directeur général de PTOLEMUS, a déclaré : «Tandis que l'Inde vient de lancer un programme MaaS national intégré verticalement, les mobtechs (spécialistes en mobilité) proposent un modèle différent qui s'appuie sur des plateformes logicielles ouvertes que tout le monde peut utiliser. Ils donnent aux opérateurs de mobilité une alternative aux combats acharnés entre ceux qui dévoreront (intègrent) et ceux qui seront dévorés (intégrés). Ce rapport met en lumière les acteurs spécialisés qui entrent en concurrence à côté des initiatives gouvernementales et de géants tels que Google et Uber ».

Le manuel sur les fournisseurs de plateformes de mobilité est le premier ouvrage qui identifie et évalue les fournisseurs de logiciels MaaS et clarifie un marché très complexe. Il aidera les villes, les opérateurs de transport public et les prestataires de services de mobilité à choisir le modèle optimal et à livrer des expériences de mobilité sans accrocs.

Le rapport cartographie la chaîne de valeur MaaS et les intervenants. Il définit également les six (6) niveaux d'intégration nécessaires pour fournir une solution MaaS complète. Il évalue 17 fournisseurs de plateformes de mobilité, en décrivant de manière détaillée leurs clients, services, investisseurs et études de cas principaux.

Le manuel présente l'écosystème MaaS, les parties prenantes et l'architecture, en couvrant:

les composantes requises d'une plateforme de mobilité complète ;

les niveaux d'intégration MaaS ;

les principaux acteurs de chaque partie de la chaîne de valeur MaaS ;

les principaux fournisseurs de plateformes de mobilité.

L'étude comprend :

150 pages d'analyse de l'écosystème complexe qui pilote la mobilité en tant que service ;

l'évaluation de 17 fournisseurs de plateformes Maas ;

une architecture de haut niveau de plateformes de mobilité partagées ;

le classement indépendant des principaux fournisseurs de technologies du marché MaaS.

Vous pouvez télécharger le résumé de l'étude ici.

Pour discuter de ces questions directement avec les auteurs, veuillez nous contacter à mobtech@ptolemus.com

Fournisseurs analysés :

Neuf (9) fournisseurs de plateformes de transport :

Bestmile

INVERS

Ecomobix

Launch Mobility

Omoove (Octo Telematics)

Padam

Ridecell

Shotl

Vulog

Huit (8) fournisseurs de plateformes de mobilité :

A-to-Be (Brisa)

Cubic

Fluidtime (Kapsch)

Moovel/Reach Now (BMW et Daimler)

Moovit

Optimile

Siemens

SkedGo

À propos de PTOLEMUS Consulting Group

PTOLEMUS est la première société de consulting et de recherche en stratégie à se consacrer entièrement à la mobilité connectée et autonome. Elle aide les principaux organismes publics, acteurs technologique, équipementiers, assureurs et prestataires de services de mobilité à définir et mettre en oeuvre leurs stratégies de mobilité.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 10:10 et diffusé par :