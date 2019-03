La Banque CIBC souligne la Journée internationale des femmes au moyen d'évènements à l'intention des clients d'un océan à l'autre





TORONTO, le 8 mars 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a accueilli cette semaine plus de 13 000 clients, invités et employés dans le cadre d'évènements axés sur la promotion de la santé financière des femmes et l'atteinte d'un meilleur équilibre économique partout au Canada - une importante priorité en marge de la Journée internationale des femmes soulignée aujourd'hui.

« Les femmes représentent un moteur économique en plein essor au Canada, et un nombre croissant d'entre elles prennent activement leur bien-être financier en main, explique Christina Kramer, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, CIBC. Nous sommes déterminés à célébrer la réussite des femmes et à donner à nos clients le soutien financier, la confiance et les outils nécessaires pour leur permettre de réaliser leurs ambitions. »

Dans le cadre d'activités de sensibilisation de la communauté cette semaine, les équipes des centres bancaires CIBC ont organisé plus de 220 évènements au sein de régions rurales et urbaines partout au pays. Des spécialistes ont été invités à prendre la parole dans le cadre de séminaires portant sur des sujets comme la planification en vue de la retraite, les stratégies de placement et la planification successorale, en mettant l'accent sur les stratégies financières à l'intention des femmes.

Ces évènements s'inscrivent dans le cadre d'initiatives élargies de la Banque CIBC précédant la Journée internationale des femmes, et dont l'objectif est de sensibiliser la population au sujet de l'incidence économique des femmes et des défis financiers auxquels elles doivent faire face. Cela inclut notamment un récent rapport sur l'économie publié par la Banque CIBC, selon lequel les femmes exercent à l'heure actuelle un contrôle sur des actifs financiers personnels de 2,2 billions de dollars, et ce montant atteindra 3,8 billions de dollars d'ici 2028. Une autre étude a démontré que même si le poids économique des femmes augmente, plusieurs d'entre elles manquent de confiance en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine.

« En ce jour où nous célébrons les femmes du monde entier, nous sommes fiers de rassembler les Canadiens afin de leur permettre de participer à des discussions importantes visant à accélérer l'équilibre des genres et à améliorer la santé financière de tout le monde », ajoute madame Kramer.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html.

SOURCE Banque Canadienne Impériale de Commerce

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 09:30 et diffusé par :