LONGi lance une nouvelle usine de modules monocristallins 5 GW et augmente sa capacité d'approvisionnement

CHUZHOU, Chine, 8 mars 2019 /CNW/ - LONGi Solar, grand fournisseur mondial de produits photovoltaïques monocristallins, a annoncé la mise en service de son usine de modules monocristallins 5 GW hautement performants à Chuzhou, dans la province de l'Anhui, en Chine. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'amélioration de la capacité de fabrication de modules monocristallins hautement performants de l'entreprise afin de répondre à la demande mondiale croissante en matière de produits à haut rendement.

Ayant bénéficié d'un investissement total de près de 328 millions USD, l'usine de modules 5 GW de LONGi située à Chuzhou a été mise en chantier en mai 2018. Le contrat, la construction et la mise en service ont été achevés la même année. Dotée d'équipements et d'une technologie de pointe et de chaînes de production entièrement automatisées, l'usine fabrique des modules à haut rendement, dont le Hi-MO3, un module monocristallin biface en demi-coupe de technologie de cellule à émetteur arrière passif (PERC) et d'autres produits de prochaine génération qui satisfont la demande pour des produits hautement performants, de grande fiabilité et à haut rendement.

Après la mise en service des équipements, l'accroissement de la puissance, la stabilisation de l'efficacité et les travaux de finalisation, l'usine de LONGi à Chuzhou a lancé son premier module en janvier 2019. Aujourd'hui, le projet de phase 1, avec une capacité de 2,5 GW, fonctionne à plein régime et fabrique des modules pour des clients du monde entier. La phase 2 en est à l'étape de la mise en service et démarrera bientôt la production à pleine capacité.

Au cours des deux dernières années, les modules monocristallins de technologie PERC ont été plébiscités et reconnus sur le marché mondial des modules photovoltaïques. La technologie PERC hautement performante améliore la puissance de sortie et réduit efficacement les coûts d'installation et fournitures. L'ajout de la technologie biface permet d'étendre les avantages de la technologie PERC monocristalline à l'arrière du module afin d'améliorer la capacité de production d'énergie. Actuellement, les capacités de fabrication des cellules monocristallines et des modules monocristallins de LONGi sont toutes dotées de technologie PERC, produisant à la fois des produits monofaces et bifaces.

Li Wenxue, président de LONGi Solar, a déclaré : « En 2019, notre entreprise a constaté un écart important entre les commandes mondiales en forte croissance et nos capacités de production de cellules et de modules à haut rendement. L'usine de LONGi à Chuzhou va considérablement réduire cet écart. Outre la fabrication, l'usine facilitera également la transformation des réalisations technologiques et techniques en production en série de nouveaux produits ».

LONGi a par ailleurs annoncé qu'elle va poursuivre ses plans d'augmentation de sa capacité de production de lingots et de tranches de silicium monocristallin 45 GW d'ici 2020 et qu'elle adaptera la capacité de production des cellules et des modules à la demande du marché. Chef de file mondial de la technologie photovoltaïque monocristalline, LONGi continuera d'investir dans la recherche et le développement, de maintenir sa position de fer de lance en termes de produits et de technologies et d'accélérer les perspectives de la parité réseau dans le monde entier.

À propos de LONGi :

Fondée en 2000 et cotée à la Bourse de Shanghai (Shanghai Stock Exchange) en 2012, LONGi est le plus grand fabricant au monde de tranches, cellules et modules photovoltaïques en silicium monocristallin et elle peut se targuer d'une chaîne industrielle à l'échelle mondiale. LONGi a planifié une capacité de production de 28 GW pour les tranches de silicium monocristallin et de 12 GW pour les modules monocristallins à la fin 2018, et prévoit d'augmenter la capacité de production de tranches de silicium monocristallin à 45 GW d'ici 2020. LONGi représentait 38 % de la capacité mondiale de production de tranches de silicium monocristallin et occupait la quatrième place mondiale en termes de livraison de modules en 2018. Pendant trois ans consécutifs - 2016, 2017 et 2018 -, elle s'est classée au premier rang mondial des livraisons de modules monocristallins.

