ACEM Microcrédit MTL investit dans l'avenir et l'autonomie financière des femmes !





MONTRÉAL, le 8 mars 2019 /CNW Telbec/ - ACEM Microcrédit MTL, membre du réseau MicroEntreprendre célèbre la Journée internationale des femmes en lançant un nouveau programme, « Réalisez votre plein potentiel, changez votre avenir ». Ce programme est rendu possible grâce à un partenariat avec la Fondation canadienne des femmes sur les 4 prochaines années.

Cursus entrepreneurial enrichi

Cette nouvelle initiative bilingue offrira la possibilité à des femmes, plus particulièrement issues de communautés marginalisées, immigrantes et racisées, de parfaire leurs connaissances pour développer de nouvelles compétences entrepreneuriales. La littératie financière, la gestion du temps, la transformation des idées en plan d'affaires ainsi que la mise en oeuvre de ce dernier, feront partie des démarches des participantes.

« Souvent, le chemin est long pour transformer une idée en une petite entreprise florissante. Ce programme suivra les femmes, avec l'objectif de bien les arrimer à l'écosystème entrepreneurial. Nous les aiderons à explorer leur potentiel entrepreneurial, à créer et développer leur réseau et à renforcer leur leadership, afin qu'elles réalisent leur plein potentiel », souligne Mme Indu Krishnamurthy, directrice générale de l'ACEM Microcrédit MTL.

Programme en 3 volets

Formation pour explorer le potentiel entrepreneurial, acquérir des compétences de base axées sur l'affirmation de soi, la résilience, la prise de parole en public et les compétences en leadership.

Accompagnement pour que la participante atteigne ses objectifs personnels et professionnels, prenne son avenir en main et obtienne son autonomie financière.

Financement pour tester son produit ou service et démarrer une entreprise lorsqu'elle est prête à le faire.

Un partenariat gagnant-gagnant

« Nous sommes heureuses d'annoncer le partenariat avec ACEM Microcrédit MTL, un organisme de référence dans le domaine de microcrédit et de l'accompagnement de proximité. Nous sommes persuadées que l'organisation saura soutenir les femmes pour prendre leur avenir en main et atteindre leur autonomie financière», note Mme Anuradha Dugal, directrice nationale des programmes d'initiatives communautaires et les politiques publiques de la Fondation canadienne des femmes.

Depuis 1990, avec une capitalisation de 2.2 millions de dollars, ACEM Microcrédit MTL a prêté 5 millions de dollars et a aidé à créer et à maintenir plus de 3 000 emplois. Trois quart (75 %) des prêts ont été attribués aux personnes issues de la diversité. Les femmes représentent 60 % de notre clientèle.

Fondation canadienne des femmes finance des programmes partout au Canada, en priorisant les collectivités et les communautés où les besoins sont les plus pressants. Ces programmes s'attaquent à quatre problématiques urgentes : la prévention de la violence faite aux femmes et aux filles, le développement économique des femmes, le renforcement du pouvoir d'agir des filles et l'accès au leadership.

