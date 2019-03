/R E P R I S E -- Avis aux médias - Séance d'information technique sur les enchères du spectre de la bande de 600 MHz à l'intention des médias/





OTTAWA, le 7 mars 2019 /CNW/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada tiendra une séance d'information technique à l'intention des médias au sujet des enchères prochaines du spectre de la bande de 600 MHz qui commenceront le 12 mars 2019. La séance se déroulera par voie de téléconférence.

Date : Le lundi 11 mars 2019



Heure : 11 h (heure de l'Est)

Note : On demande aux représentants des médias de s'inscrire au préalable, soit avant 10 h 30 (heure de l'Est) le vendredi 8 mars 2019, auprès des Relations avec les médias d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada : 343-291-1777 ou ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 8 mars 2019 à 06:00 et diffusé par :