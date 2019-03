La CINDE annonce la signature d'un accord entre l'ICT et la CINDE portant sur la promotion des investissements directs étrangers pour les infrastructures touristiques





- L'accord de coopération s'étendra sur une durée de 5 ans.

- L'ICT et la CINDE regrouperont leurs efforts pour attirer les investissements.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- L'Instituto Costarricense de Turismo (ICT ? « Institut costaricien du tourisme ») appliquera une nouvelle stratégie au cours des cinq prochaines années dans le cadre de sa poursuite et de sa promotion des projets d'investissements étrangers dans le secteur du tourisme, en respectant l'authenticité, les valeurs et les traditions culturelles des communautés nationales. Pour atteindre cet objectif, l'ICT a signé ce jeudi un accord avec la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE ? Agence costaricienne pour la promotion des investissements), une entité qui est spécialisée dans l'attraction d'investissements directs étrangers au Costa Rica depuis 37 ans.

« Nous soutiendrons des projets concrets de l'économie orange, ces secteurs créatifs qui appuient la culture en tant que moteur stimulant le développement », a déclaré María Amalia Revelo, ministre du Tourisme. « Un effort efficace et coordonné est nécessaire pour promouvoir le Costa Rica en tant que destination adaptée pour l'investissement étranger dans le tourisme, et la CINDE, premier promoteur mondial d'investissements d'après l'International Trade Centre (ITC), possède l'expérience et les alliés stratégiques pour nous aider à atteindre nos objectifs », a-t-elle affirmé.

Jorge Sequeira, directeur général de la CINDE, a commenté : « Cet accord permettra à la CINDE de promouvoir l'arrivée de projets d'infrastructures touristiques, qui auront un impact direct sur la création d'emplois dans tout le pays. Nous mettons toute notre expérience technique dans le domaine des relations avec les investisseurs à la disposition de l'ICT, afin que nous puissions collaborer pour accroître l'impact positif des travaux très importants réalisés par nos institutions. Nous sommes également ravis de soutenir un secteur dont la création de revenus via le tourisme a représenté 6,3 % du PIB en 2016, et qui a également créé plusieurs milliers d'emplois dans des zones situées en dehors de la région métropolitaine étendue de San José (GAM ? Gran Area Metropolitana de San José), ainsi que plusieurs milliers de relations. »

Les investissements directs étrangers dans le domaine du tourisme incluent les hôtels, le divertissement, les entreprises, les biens thématiques et sportifs, ainsi que les infrastructures portuaires et aéroportuaires destinées à soutenir le secteur touristique. Chacun de ces projets interinstitutionnels sera exécuté de manière individuelle.

« Depuis plusieurs dizaines d'années, l'activité touristique se caractérise comme l'un des secteurs de l'économie enregistrant le plus fort dynamisme. Grâce à cet accord, l'ICT bénéficiera désormais du soutien de l'agence la plus qualifiée au monde dans le domaine de la promotion des investissements étrangers afin de promouvoir plusieurs projets d'infrastructures touristiques. Je suis persuadée que cette alliance générera un grand nombre de bénéfices pour tous les Costaricains, qui se traduiront par la prospérité du pays ainsi que par des opportunités d'emplois sur tout le territoire national. Nous célébrons aujourd'hui cet accord conclu entre les secteurs du commerce extérieur et du tourisme, dans le cadre duquel nous travaillerons en tant que partenaires pour tenter de redynamiser notre économie », a déclaré Dyalá Jiménez, ministre du Commerce extérieur.

Dans le cadre de l'accord, l'ICT s'engage à informer la CINDE concernant ses projets et ses programmes de travail, afin que des opportunités de synergies puissent être identifiées. En outre, les parties partageront des connaissances, des compétences spécifiques et des expériences dans le domaine de la promotion et de l'attraction des investissements.

L'Institut adoptera également des mesures visant à accorder la priorité à son intégration au projet « Fenêtre unique d'investissement » (VUI ? Ventanilla Única de Inversión) qui gère PROCOMER afin d'accélérer les procédures et de faciliter les processus visant à mettre en oeuvre des projets d'investissement.

La CINDE élaborera des plans et des stratégies pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur des infrastructures touristiques, et s'efforcera d'ouvrir de nouvelles sources d'investissement, ce qui constitue un objectif pour le secteur des infrastructures touristiques. En outre, la CINDE mettra en oeuvre un système intégré destiné à la promotion des IDE et au soutien dans les documents de promotion, afin d'aboutir à une gestion efficace pour promouvoir les investissements étrangers dans le tourisme.

À propos de la CINDE

La Coalition costaricienne des initiatives de développement (CINDE) est une organisation privée à but non lucratif, qui s'engage depuis plus de 35 ans dans le développement et le progrès social durable du Costa Rica, en attirant des investissements directs étrangers dans les secteurs à haute valeur ajoutée de la fabrication et des services, qui génèrent des emplois de qualité, des transferts de connaissances et des relations productives. La CINDE collabore également pour renforcer le climat d'affaires au Costa Rica, afin de promouvoir la croissance des activités de valeur pour le pays, l'amélioration de la préparation des talents locaux, la création d'emplois, ainsi que de meilleures opportunités pour la population dans les différentes communautés du pays.

