Une autre année record pour le Port de Toronto : 2,2 millions de tonnes de marchandises y ont transité





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - Environ 2,2 millions de tonnes de marchandises ont transité par le Port de Toronto en 2018, ce qui confirme une autre excellente année pour les importations maritimes, ainsi que la position du Port en tant qu'élément essentiel de l'infrastructure économique de Toronto.

En 2018, le Port de Toronto a accueilli 178 navires, venus débarquer directement au coeur de la ville du sucre, du sel de voirie, du ciment et des agrégats et de l'acier. Dans l'ensemble, le tonnage portuaire se chiffrait à 2 179 795 tonnes de marchandises en 2018, dépassant l'année record enregistrée par le Port en 2017. De plus, il s'agit de la troisième année, au cours des cinq dernières années, où plus de 2 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port.

En 2018, le Port a réceptionné des produits de l'acier incluant des barres d'armature, du laminé marchand, des tôles d'acier et de l'acier en bobine totalisant 69 281 tonnes, soit le plus gros volume de produits de l'acier ayant transité par le Port en 20 ans. De plus, le Port a enregistré 14 391 tonnes en entreposage, soit le plus haut niveau depuis 2011. Les importations de ciment ont été considérables pour une autre année, se chiffrant à 610 400 tonnes, et les volumes de pierre, d'agrégats et de sable ont continué d'augmenter atteignant 189 133 tonnes à la fin de l'année. Les importations de sel et de sucre, qui totalisent respectivement 735 948 et 560 625 tonnes, sont comparables aux tonnages de 2017.

En 2018, le Port a également accueilli 17 navires de croisière transportant environ 6 000 passagers, soulignant l'importance croissante du secteur des croisières sur les Grands Lacs et son apport à l'industrie du tourisme florissante de Toronto. Cette fréquentation devrait plus que doubler en 2019, puisque 35 navires de croisière sont attendus à Toronto au cours de l'été et de l'automne.

« Qu'il s'agisse de ciment et d'acier utilisés pour construire et améliorer les infrastructures de la région du Grand Toronto, ou du sucre destiné à l'industrie des aliments et des boissons, les marchandises transitant par le Port de Toronto font partie d'une importante chaîne logistique qui dessert de nombreux secteurs clés de la ville. Les activités de croisières au Port continuent d'avoir une incidence positive sur le tourisme, car de plus en plus de voyageurs traversent les Grands Lacs pour venir visiter Toronto, a déclaré Geoffrey Wilson, président-directeur général de PortsToronto. Le Port de Toronto joue un rôle clé dans le réseau des infrastructures de transport de Toronto, en fournissant aux entreprises une façon pratique, durable et rentable d'acheminer des biens et des gens au coeur de la ville. »

Pendant cette année record, PortsToronto a aussi accueilli Cinespace - le plus important propriétaire, exploitant et promoteur d'espace pour les productions cinématographiques, télévisuelles et de médias numériques en Amérique du Nord - au Port de Toronto. Cinespace a loué à long terme le terminal maritime 51 et une partie du terminal pour navires de croisière afin d'aménager des bureaux de production et des espaces studio pour les créateurs de contenu. Il a été annoncé, en février 2019, que Netflix utilisera une partie de cet espace pour son centre de production à Toronto qui générera des milliers d'emploi et de revenus dans la ville. Cette utilisation complémentaire se déroule parallèlement aux opérations portuaires habituelles et permet d'utiliser pleinement les propriétés de PortsToronto.

À propos du Port de Toronto (https://www.portstoronto.com/port-of-toronto.aspx). Depuis 1793, le Port de Toronto est la porte de Toronto sur la Voie maritime du Saint-Laurent et sur les ports maritimes du monde entier. Servant principalement d'installation pour les marchandises en vrac, le Port jouit d'un emplacement unique à quelques minutes du centre-ville de Toronto, et permet l'acheminement de marchandises depuis des pays aussi éloignés que l'Allemagne, la Corée du Sud, la Chine, le Brésil, l'Australie, l'Amérique du Sud et les États-Unis. En plus d'assurer la gestion des déplacements des navires dans le havre, PortsToronto détient et exploite les terminaux maritimes 51 et 52 ainsi que le terminal pour navires de croisière au sein du Port de Toronto.

Le Port de Toronto, l'un des plus grands ports intérieurs au Canada, se trouve sur la rive nord-ouest du lac Ontario. De plus de 100 ans, le Port de Toronto relie la ville et tous les continents du monde. Situé à quelques minutes du coeur du centre-ville de Toronto, le Port procure un réseau continu de liens intermodaux efficients vers le transport routier, ferroviaire et aérien, ce qui en fait une infrastructure économique unique et essentielle. Les marchandises transportées par voie maritime qui ont été débarquées et gérées au Port de Toronto ont généré 377,7 millions de dollars d'activité économique et donné du travail à 1 566 personnes en Ontario - c'est ce qu'affirme un nouveau rapport sur les impacts économiques du Port de Toronto - Economic Impacts of the Port of Toronto - publié en septembre 2018 par Martin Associates. Le Port accueille également des navires de croisière et des passagers du monde entier, au terminal pour navires de croisière.

Outre son incidence économique, l'augmentation des importations via le Port a également une incidence positive sur l'environnement ainsi que sur la congestion routière : en effet, 2,2 millions de tonnes de marchandises ont été livrées par navire, ce qui a permis de retirer environ 54 000 camions de 40 tonnes des routes et autoroutes déjà congestionnées de Toronto. De fait, un seul litre de carburant suffit pour faire parcourir 240 kilomètres par navire à une tonne de fret, alors que la même quantité de carburant suffit à peine à lui faire parcourir 30 kilomètres par camion. Faites une visite virtuelle du Port de Toronto afin de découvrir le rôle important qu'il joue dans le réseau de transport canadien, et les avantages que présente le transport maritime pour l'environnement.

Depuis plus de 100 ans, PortsToronto travaille avec ses partenaires des ordres fédéral, provincial et municipal afin de favoriser la croissance économique de la Ville de Toronto et de la région du Grand Toronto. PortsToronto possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, qui a accueilli 2,8 millions de passagers en 2018; la Marina de l'avant-port, l'une des plus grandes marinas en eau douce au Canada; ainsi que le terminal maritime 52, qui propose des services de transport, de distribution, d'entreposage et de conteneurs aux entreprises au Port de Toronto. PortsToronto s'engage à soutenir des collectivités fortes, saines et viables et a investi plus de 11 millions de dollars depuis 2009 dans des initiatives de bienfaisance et des programmes environnementaux qui profitent aux collectivités du secteur riverain de Toronto et au-delà. PortsToronto mène ses activités conformément à la Loi maritime du Canada et est dirigée par un conseil d'administration composé de neuf membres représentant les trois ordres du gouvernement.

