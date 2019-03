Dentsu Aegis Network lance John Brown Media au Canada





TORONTO, le 7 mars 2019 /CNW/ - En poursuivant sa vision d'innover la façon dont les marques se construisent dans l'économie numérique, Dentsu Aegis Network Canada renforce son offre canadienne avec le lancement de John Brown Media. Chef de file du marketing de contenus depuis plus de trois décennies, John Brown Media produit du contenu multicanal primé, aidant les marques à créer des conversations avec leurs clients qui sont engageantes et qui produisent des résultats.

« Un contenu intelligent, stimulant et axé sur les données est essentiel dans le marché d'aujourd'hui et l'ajout de John Brown Media au réseau canadien nous permet d'améliorer notre offre lorsqu'il s'agit de livrer le meilleur produit à nos clients », a déclaré Annette Warring, présidente et chef de la direction de Dentsu Aegis Network Canada. « Nos clients comptent sur nous pour trouver des façons novatrices de mobiliser leurs communautés au moyen d'un contenu qui trouve écho et motive les consommateurs, et c'est ce qu'a fait John Brown Media pour certaines des marques les plus importantes et les plus reconnues mondialement. »

Actif dans 12 marchés mondialement, John Brown Media apportera la puissance de son réseau au marché canadien. Le siège mondial de l'entreprise est situé à Londres et les opérations canadiennes seront dirigées à partir de Toronto.

« Nous sommes ravis d'accroître notre présence mondiale en nous implantant dans un marché dynamique et innovateur comme le Canada », Andrew Hirsch, PDG mondial de John Brown Media. « J'ai hâte de réunir les meilleurs talents canadiens et la puissance de notre réseau mondial pour offrir une valeur encore plus grande à nos clients canadiens alors que nous nous efforçons de transformer leurs entreprises et de mieux les positionner en vue d'une croissance future. »

Sous la direction d'Andrew Hirsch, PDG mondial de John Brown Media, l'équipe canadienne travaillera en étroite collaboration avec l'équipe internationale de John Brown et collaborera avec d'autres organismes du réseau canadien Dentsu Aegis Network pour offrir les solutions clients les plus novatrices et efficaces.

Pour de plus amples renseignements au sujet de John Brown Media, veuillez consulter le site Web à l'adresse http://www.johnbrownmedia.com/.

Au sujet de John Brown Media

John Brown Media, membre du Dentsu Aegis Network Group, est une importante agence mondiale de marketing de contenu qui se spécialise dans la création de contenu multicanal engagement au profit de grandes marques mondiales. Les équipes des médias de John Brown s'appuient sur les meilleurs rédacteurs et créateurs de l'industrie, qui, ensemble, intègrent l'intelligence rédactionnelle au coeur des communications des clients. L'expertise rédactionnelle couvre les domaines de l'alimentation, de la santé, du mode de vie, de la mode, de la beauté et de la finance. John Brown Media produit actuellement environ 100 publications et projets pour plus de 50 clients dans le monde à Boston, Londres, Cape Town, Johannesburg, Hong Kong, Toronto et Dubaï.

À propos de Dentsu Aegis Network Canada

Dentsu Aegis Network Canada réinvente la façon dont les marques se construisent pour ses clients, grâce à des compétences inégalées dans les domaines des médias, du numérique, des données et des services de communication créatifs. Le réseau mise sur l'économie numérique et offre des produits et des services uniques par l'intermédiaire des agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Représentant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne mène ses activités depuis son siège social de Toronto, et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux qui compte près de 1 500 spécialistes dévoués à Vancouver, Calgary, Montréal, Saint John et Halifax.

