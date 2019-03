Le docteur Avi Chaudhuri est nommé expert scientifique en chef de Systech pour la protection de marque dans le monde





PRINCETON, New Jersey, 7 mars 2019 /PRNewswire/ -- Systech, un leader mondial de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et de la protection de marque, a annoncé la nomination du docteur Avi Chaudhuri au poste nouvellement créé d'expert scientifique en chef.

« De nombreuses industries sont confrontées à des contrefaçons de plus en plus complexes et des défis de détournement de la chaîne d'approvisionnement. La nécessité d'exploiter pleinement et de communiquer à propos des avancées technologiques dans l'intérêt de nos clients est essentielle », a déclaré Ara Ohanian, PDG de Systech. « Dans son nouveau rôle, le docteur Chaudhuri mettra à profit et développera notre potentiel technique, et travaillera avec nos communautés technologiques et de clients pour proposer des solutions de protection de marque intégrées. Le docteur Chaudhuri apporte un très rare mélange puissant de perspicacité scientifique et de sens des affaires à l'échelle internationale, un choix parfait pour nous et pour nos clients », estime Ohanian.

Le docteur Chaudhuri assume ses nouvelles fonctions en plus de son poste actuel de partenaire mondial en chef de Systech dans le cadre duquel il est responsable de mener l'expansion de Systech au Moyen-Orient, en Inde et en Asie Pacifique.

À propos du docteur Avi Chaudhuri :

Le docteur Chaudhuri a conçu et déployé des programmes de sérialisation, de traçabilité et de protection de marque pour certaines des plus grandes entreprises mondiales. Il est un ardent défenseur public de la nécessité de protéger les consommateurs en faisant l'éloge des avantages de technologies efficaces de lutte contre la contrefaçon. Il a introduit la notion de sérialisation de masse pour l'industrie pharmaceutique indienne il y a douze ans et a aidé à créer un programme national de SMS qui permet aux consommateurs de vérifier leurs achats de médicaments. Il est l'auteur de plusieurs manuscrits et livres blancs traitant des solutions technologiques pour lutter contre la contrefaçon, qui ont eu des répercussions importantes dans l'élaboration de la politique publique et la protection des consommateurs. Le docteur Chaudhuri est titulaire d'un doctorat en neurosciences de l'université de Californie à Berkeley. En plus de son travail chez Systech, il est le fondateur et l'administrateur de la fondation The Purnima Foundation en Inde.

À propos de Systech :

Systech révolutionne la protection de marque. Depuis plus de 30 ans, des marques internationales comptent sur son logiciel de pointe pour lutter contre la contrefaçon, prévenir le détournement de produits et respecter les réglementations en vigueur. L'innovation est profondément enracinée dans l'ADN de Systech, depuis ses débuts comme start-up spécialisée dans la visionique de pointe, puis en tant que pionnier de la sérialisation pharmaceutique et pour avoir ensuite transformé la traçabilité et l'authentification non-additive. Les solutions logicielles permettent d'assurer des produits authentiques, sûrs et connectés tout le long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la fabrication jusqu'aux mains du consommateur.

