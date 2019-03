Quantstamp arrive au Japon grâce à un investissement de Nomura Holdings et de Digital Garage





TOKYO, 6 mars 2019 /CNW/ - Quantstamp, une entreprise qui consacrant à la sécurité des contrats intelligents qui est appuyée par Y Combinator, est fière d'annoncer la constitution d'une société à responsabilité limitée, soit Quantstamp Japan GK, pour aider les entreprises et les sociétés en émergence du Japon à utiliser la technologie de chaîne de blocs de manière sécuritaire. Cette constitution découle d'un investissement important de Nomura Holdings et de Digital Garage.

Quantstamp a recours à des outils de raisonnement informatiques pour fournir des services aidant à détecter puis à sécuriser les vulnérabilités des contrats intelligents, un élément clé de la technologie de chaîne de blocs. La société offre un outil automatisé permettant aux développeurs et aux utilisateurs de sonder les contrats intelligents pour dépister des vulnérabilités bien connues, ainsi que des services de vérification de fond en comble pour sécuriser les projets de chaîne de blocs de grande envergure. Ses services ont permis de protéger des transactions dont la valeur surpasse les 500 millions $.

« J'ai le plaisir d'annoncer l'expansion officielle de Quantstamp au Japon, qui est un marché important pour les paiements numériques », affirme Richard Ma, cofondateur et chef de la direction de Quantstamp Inc. « Nous élargissons notre présence ici puisque nous estimons que le marché des applications axées sur les contrats intelligents y est vigoureux et qu'il ne peut que se développer. »

« À mesure que le secteur financier adoptera la technologie de chaîne de blocs, les contrats intelligents joueront un rôle de plus en plus important. Les validations de sécurité par l'entremise d'audits et de certifications deviendront de plus en plus indispensables », souligne Chuzaburo Yagi, directeur général principal responsable des innovations à Nomura Holdings, Inc. « J'estime que Quantstamp est en bonne posture pour remplir cette fonction pendant que la société s'affaire à rendre plus sécuritaire la technologie de contrats intelligents. »

« Je crois que Quantstamp offre le meilleur service sur le marché. Il s'agit d'une solution inégalée pour détecter et atténuer les vulnérabilités propres aux contrats intelligents », soutient Yasuhiro Mimura, directeur général de DG Incubation Co., Ltd. « Nous espérons, grâce à son savoir et à son expérience en matière de sécurité des contrats intelligents, réaliser d'autres percées à l'avenir. »

Quantstamp est l'un des chefs de file en matière de sécurité des contrats intelligents, lui qui contribue à prévenir les atteintes à la sécurité au sein de certaines des plus importantes sociétés de chaîne de blocs de la planète. L'équipe d'ingénierie de Quantstamp connaît bien la sécurité logicielle, la vérification formelle et l'analyse statique; plus de 900 citations Google Scholar lui sont attribuées.

À propos de Quantstamp

Quantstamp est une société vouée à la sécurité de la chaîne de blocs qui réalise des vérifications manuelles et automatisées et qui met au point des produits, des services, des protocoles et d'autres outils de sécurité automatisés propulsés par QSP. Le protocole de Quantstamp vise à renforcer la sécurité des contrats intelligents et la réputation des projets qui créent de tels contrats en produisant des rapports de vérification ouvertement accessibles. Demandez un audit ou effectuez une vérification de sécurité dès aujourd'hui à l'adresse https://quantstamp.com/.

