Exo : 3 nouvelles séances publiques en 2019





MONTRÉAL, le 6 mars 2019 /CNW Telbec/ - Soucieux de maintenir un lien de proximité avec sa clientèle et de favoriser une communication ouverte et directe avec elle, exo organisera trois nouvelles séances publiques les 28 mars, 5 septembre et 12 décembre prochains. Par l'entremise de présentations diverses, il sera possible de s'informer sur une multitude de sujets touchant les activités et les opérations d'exo. Ces séances s'ajouteront à la séance publique annuelle du conseil d'administration qui aura lieu le 20 juin 2019.

Une période de questions du public et un échange plus informel avec le personnel d'exo seront également au menu de ces trois nouvelles séances, qui auront lieu dans la couronne nord, la couronne sud ainsi qu'au centre-ville de Montréal afin de rejoindre la clientèle sur l'ensemble du territoire desservi.

« Ces nouvelles séances s'inscrivent dans notre désir d'échanger avec la clientèle des municipalités que nous desservons sur leurs besoins, nos activités d'exploitation et les orientations futures de notre réseau de transport collectif. Elles nous permettront de nous améliorer en nous adaptant aux besoins des usagers de nos réseaux de bus, de trains et de transport adapté. La mobilité est un défi de taille que nous relevons chaque jour et le contexte actuel nous pousse à innover et à miser sur les occasions à saisir. Exo maintient le cap pour offrir un service de qualité au quotidien », a déclaré Josée Bérubé, présidente du Conseil d'administration d'exo, en invitant les citoyens concernés à y assister en grand nombre.

Calendrier des séances publiques 2019

28 mars 2019 19 h à 21 h La Prairie Centre Multifonctionnel Guy-Dupré 500, rue Saint-Laurent 20 juin 2019 17 h à 19 h Montréal Siège social d'exo 700, rue de la Gauchetière Ouest 5 septembre 2019 19 h à 21 h Terrebonne Édifice Louis-Lepage 754, rue Saint-Pierre 12 décembre 2019 17 h à 19 h Montréal Siège social d'exo 700, rue de la Gauchetière Ouest

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par trains et autobus, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui couvre 82 municipalités, de la communauté de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 62 gares, quelque 237 lignes d'autobus et 52 de taxibus, 71 stationnements incitatifs offrant 27 500 places ainsi que 3 500 places pour vélo. Exo est le deuxième plus grand exploitant de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal. En 2017, il a assuré près de 45 millions de déplacements : 20 millions par train, 24 millions par autobus et 675 000 en transport adapté. exo.quebec

