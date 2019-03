Le centre médical de l'Université Erasmus étudie une nouvelle matrice chirurgicale pour réduire les complications postopératoires





UPPSALA, Suède, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le treillis synthétique et entièrement résorbable TIGR®Matrix (Novus Scientific AB, Uppsala, Suède) pourrait être un candidat intéressant pour la prévention de complications fréquemment observées suite à la mise en place de prothèses chirurgicales permanentes, selon le professeur Johan Lange de l'Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas).

L'éventration est une complication fréquente touchant environ 20 % des patients ayant subi une laparotomie. Il s'agit de l'extériorisation des organes abdominaux en raison d'une faiblesse tissulaire suivant une chirugie de l'abdomen.

« Des études récentes menées par le groupe d'étude R.E.P.A.I.R. du centre médical universitaire Erasmus ont montré que les matrices chirurgicales peuvent prévenir l'éventration après une laparotomie. Il est toutefois bien connu que les treillis permanents peuvent provoquer des complications graves, notamment des séromes, des infections et des douleurs persistantes1. Ce besoin non satisfait doit être comblé par une alternative efficace et plus sûre qu'un treillis permanent lors des interventions chirurgicales des hernies de la paroi abdominale. », a expliqué le professeur Lange.

Une étude de moindre envergure réalisée auprès de seize patients subissant une laparotomie et présentant un risque d'éventration a obtenu des résultats prometteurs grâce à la mise en place par apposition de TIGR®Matrix2. Avec un faible taux de complications de 12,5 %, l'étude a révélé l'efficacité indéniable du procédé, aucun cas d'éventration n'ayant été observé.

« Les chercheurs du groupe R.E.P.A.I.R. du centre médical universitaire Erasmus ont lancé une vaste étude clinique multicentrique auprès de 70 patients subissant une intervention chirurgicale médiane afin d'étudier la sûreté et l'efficacité à court et à long terme de la mise en place par apposition du treillis chirurgical TIGR®Matrix. », a déclaré le professeur Lange, chercheur responsable de l'étude,. « Cette étude montrera si les premiers résultats positifs obtenus avec le treillis synthétique entièrement résorbable peuvent être confirmés. »

Le professeur Johan Lange a publié plus de 300 articles dans des revues à comité de lecture, dont une récente étude comparant la mise en place par apposition ou en sous-couche de treillis chirurgicaux pour la prévention de l'éventration1.

À propos du TIGR®Matrix

Le TIGR®Matrix est le premier treillis chirurgical résorbable à long terme, 100 % synthétique. Sa technologie unique consistant en une dégradation en deux temps et une résorption complète, associée à une facilité d'utilisation, constitue une avancée considérable dans le domaine des treillis chirurgicaux.

La partie du treillis à dégradation rapide améliore la flexibilité et l'élasticité de celui-ci, fournissant ainsi une résistance supplémentaire lors de la phase de cicatrisation immédiate pour être ensuite progressivement absorbée au cours des quatre premiers mois. La partie du treillis à dégradation plus lente offre une résistance optimale pendant une période pouvant aller jusqu'à neuf mois et une résorption complète au bout de trois ans environ. TIGR®Matrix est constitué de polymères 100 % synthétiques qui sont bien documentés, cliniquement approuvés et couramment utilisés dans les dispositifs médicaux depuis les années 70.

À propos de Novus Scientific

Novus Scientific AB (www.novusscientific.com) conçoit, fabrique et commercialise des implants résorbables qui aident le corps à guérir par ses propres moyens. Le siège social ainsi que les installations de recherche et de production sont situés à Uppsala, en Suède.

Source

1.Jairam A. P. et al., The Lancet (5 août 2017), volume 390, numéro 10094, DOI :10.1016/S0140-6736(17)31332-6.

2. Söderbäck H. et al., Frontiers in Surgery (2016), volume 3, article 28, DOI :10.3389/fsurg.2016.00028.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/787447/Novus_Scientific_logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 mars 2019 à 09:00 et diffusé par :