Innodisk démontre son attachement et son ambition concernant le marché européen en ouvrant un nouveau bureau aux Pays-Bas

EINDHOVEN, Pays-Bas, 6 mars 2019 /PRNewswire/ -- Innodisk annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Eindhoven, aux Pays-Bas. Ce nouveau site renforce la présence mondiale d'Innodisk et assure un guichet unique pour les ventes, le support technique et le développement de produits. Innodisk est, selon Gartner, le premier fournisseur mondial de stockage et de mémoire de qualité industrielle. L'Europe représente actuellement plus d'un quart du marché d'Innodisk et ce nouveau bureau s'inscrit dans une stratégie européenne plus vaste d'expansion et d'investissement.

« Nous avons le plaisir d'annoncer l'ouverture de notre nouveau bureau européen », a déclaré Randy Chien, le président d'Innodisk. « Ce nouveau site se trouve près de certaines des plus grandes sociétés de haute technologie au monde et illustre l'engagement à long terme d'Innodisk à l'égard de ses produits, de ses partenaires et de ses clients sur le continent européen. »

« Innodisk est à l'avant-garde de l'intelligence artificielle des objets (IAdO) et des solutions industrielles intégrées. Pour faciliter la fusion avec les technologies de l'IA, le nouveau site fournit non seulement des produits de mémoire flash de qualité industrielle et des cartes mémoire pour les systèmes embarqués dans ses propres installations de pointe, mais réunit également un éventail de solutions prêtes pour l'IAdO », a ajouté Randy. « Ce site nous donnera accès à un important bassin de grands talents en matière de développement de produits dans la région, auxquels nous pourrons faire appel pour stimuler la croissance continue d'Innodisk. »

À propos d'Innodisk

Présenté dans le classement Forbes Best Under A Billion des 200 meilleures entreprises d'Asie dont le chiffre d'affaires est inférieur à un milliard d'USD, Innodisk est un fabricant de modules SSD industriels axé sur les services et un fournisseur de mémoire flash, de modules DRAM et de produits périphériques intégrés pour les applications industrielles et d'entreprise. Pour plus d'informations sur Innodisk, rendez-vous sur https://www.innodisk.com.

