TECSYS annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2019





MONTRÉAL, 05 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tecsys Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2019, qui se terminait le 31 janvier 2019. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.



Faits marquants du troisième trimestre de l'exercice 2019 :

Le total des produits a augmenté de 9 %, s'élevant à 18,8 millions de dollars contre 17,2 millions de dollars au troisième trimestre 2018.

Le revenu tiré des produits exclusifs a augmenté de 67 %, s'élevant à 1,6 million de dollars contre 0,9 million de dollars au troisième trimestre 2018.

Les produits générés par les abonnements, l'entretien et l'infonuagique se sont élevés à 8,1 millions de dollars, soit une hausse de 23 % par rapport aux 6,6 millions de dollars du troisième trimestre 2018.

Les produits tirés des services professionnels sont restés stables à 7,3 millions de dollars.

La marge d'exploitation brute totale a atteint 50 %, contre 47 % pour le troisième trimestre 2018.

Les charges d'exploitation ont augmenté pour atteindre 11,1 millions de dollars, contre 7,3 millions au troisième trimestre 2018.

La perte d'exploitation s'est établie à 1,7 million de dollars, contre un bénéfice de 0,8 million de dollars pour la même période de l'exercice 2018.

La profitabilité des opérations d'exploitation fut impactée par 2,0 millions de dollars découlant de frais d'acquisitions, la perte d'exploitation attendue et encourue d'une acquisition, les frais non-récurrents du programme de création d'une nouvelle image de marque et la rémunération à base d'actions.

La valeur totale des contrats signés a progressé de 42 % pour s'établir à 17,1 millions de dollars, contre 12,0 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2018. Au cours du troisième trimestre 2019, la Société a signé sept nouveaux comptes d'une valeur totale de 5,6 millions de dollars, contre un nouveau compte d'une valeur totale de 1,3 million de dollars au cours du troisième trimestre 2018.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 11,4 millions de dollars à la fin du troisième trimestre de l'exercice 2019, contre 13,5 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre 2018.

« Avec des revenus tirés des produits exclusifs en hausse de 67 %, un total de contrats signés en hausse de 42 % et sept nouveaux comptes, le trimestre a été excellent. Nous avons franchi de nombreuses étapes au troisième trimestre, notamment le lancement de notre nouvelle identité de marque mondiale, l'acquisition d'OrderDynamics et l'embauche de Bill King au poste de chef des revenus », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS. « En outre, nous continuons à faire des investissements stratégiques avec notre expansion en Europe par le biais de l'acquisition de PCSYS A/S, annoncée le 1er février. Nous sommes ravis des nombreuses mesures importantes prises au cours du dernier trimestre pour renforcer notre solide position sur le marché et mieux positionner Tecsys pour une croissance accélérée. »

« Le succès de nos contrats signés s'est poursuivie grâce à nos prospects de vente robuste, ce qui nous a permis de décrocher un nombre record de contrats signés pour le deuxième trimestre consécutif. Il est important de noter que la Société enregistre une augmentation des contrats signés en logiciel service (SaaS). Environ 40 % des ventes de licences de nouveaux comptes au cours de ce trimestre ont été réalisées sous la forme de logiciel service. Ces contrats sont constatés en produits sur la durée du contrat, contrairement aux ventes de licences perpétuelles qui sont constatées initialement. Bien que ces contrats créent un flux de revenus récurrents, ils auront une incidence à court terme sur le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation trimestriels comparables », a ajouté Mark J. Bentler, chef de la direction financière de Tecsys Inc.

En milliers de dollars, à l'exception du bénéfice par action (BPA) :

Résultats d'exploitation T3 2019

31 janv. 2019 T3 2018

31 janv. 2018 Période de

neuf mois

close le

31 janv. 2019 Période de

neuf mois

close le

31 janv. 2018 Période de

douze mois

close le

31 janv. 2019 Période de

douze mois

close le

31 janv. 2018 Total des produits 18 792 $ 17 227 53 258 $ 51 810 72 166 $ 70 257 Revenus récurrents1 8 095 6 569 21 922 20 105 28 817 26 978 Marge brute 9 438 8 120 26 532 25 310 36 097 34 694 Marge brute (%) 50 % 47 % 50 % 49 % 50 % 49 % Charges d'exploitation 11 125 7 275 27 493 22 805 35 309 26 139 Charges d'exploitation en % des produits 59 % 42 % 52 % 44 % 49 % 37 % Bénéfice d'exploitation (1 687 ) 845 ( 961 ) 2 505 788 8 5553 BAIIA2 (1 012 ) 1 312 946 4 183 3 253 10 8573 BAIIA ajusté2 ( 98 ) 1 312 2 092 4 183 4 399 10 8573 BPA (0,11 ) 0,06 (0,06 ) 0,17 0,07 0,563 Contrats signés 17 098 12 024 43 963 33 369 58 694 44 471 1 Revenus récurrents comprend les produits tirés des services infonuagiques, de la maintenance et des abonnements 2 Ceci est une mesure de performance non conforme aux IFRS. Se reporter à la section « Mesure de la performance non conforme aux IFRS » ci-dessous 3 Enregistré 4.6 millions de dollars de crédit d'impôts fédéraux non remboursable pour la recherche et le développement

Faits marquants des neuf premiers mois :

Le total des produits a progressé pour atteindre 53,3 millions de dollars, contre 51,8 millions pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

Le revenu tiré des produits exclusifs a augmenté pour atteindre 5,3 millions de dollars, contre 3,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

Les produits générés par les abonnements, l'entretien et l'infonuagique se sont élevés à 21,9 millions de dollars, contre 20,1 millions pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

Les produits tirés des services professionnels ont atteint 20,3 millions de dollars, contre 21,4 millions au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2018.

La marge d'exploitation brute totale s'est établie à 50 %, contre 49 % pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

Les charges d'exploitation ont atteint 27,5 millions de dollars, contre 22,8 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

La perte d'exploitation s'est établie à 1,0 million de dollars, contre un bénéfice de 2,5 millions de dollars pour la même période de l'exercice 2018.

La profitabilité des opérations d'exploitation fut impactée par 2,3 millions de dollars découlant de frais d'acquisitions, la perte d'exploitation attendue et encourue d'une acquisition, les frais non-récurrents du programme de création d'une nouvelle image de marque et la rémunération à base d'actions.

La Société a enregistré une perte nette de 0,8 million de dollars, soit 0,06 dollar par action, contre un profit de 2,1 millions de dollars, soit 0,17 dollar par action pour la même période de l'exercice 2018.

La valeur totale des contrats signés s'est s'établie à 44,0 millions de dollars, contre 33,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018.

La Société a déclaré un dividende de 0,055 dollar par action, à verser le 11 avril 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des marchés le 21 mars 2019.

Les dividendes payés par la Société à des résidents du Canada sont considérés comme « déterminés » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada.

Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2019

Objet: Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l'année fiscale 2019

Date: le 1 mars 2019

Heure: 8h30 HNE

Numéro de téléphone: (416) 981-9011 ou (800) 763-5615

La conférence pourra être réentendue jusqu'au 8 mars 2019 en composant le (416) 626 4100 ou le (800) 558-5253 (code d'accès : 21916614).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions transformatrices de la chaîne d'approvisionnement qui équipe des entreprises en expansion avec des services et outils de pointe pour qu'elles atteignent l'excellence opérationnelle. Les solutions Tecsys sont conçues pour créer la clarté dans les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement que doivent relever les entreprises dont le développement, les attentes des clients et les stocks sont en croissance. Construites sur une plateforme d'entreprise, ces solutions comprennent la gestion de l'entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d'utilisation, la gestion des commandes de détaillants ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d'analyse. Par la création collaborative d'une chaîne d'approvisionnement plus réactive, Tecsys garantit que les entreprises axées sur la croissance aient la chance de prospérer et de réaliser leurs aspirations.

Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 confient leur chaîne d'approvisionnement à Tecsys, qu'elles soient dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce partie ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.





Mesure de la performance non conforme aux IFRS

Réconciliation du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les charges d'intérêt, les produits d'intérêt, l'impôt sur le résultat et l'amortissement des

immobilisations corporelles et incorporelles. La Société est d'avis que cette mesure est couramment utilisée par les investisseurs

et les analystes pour mesurer la performance d'une société et sa capacité à assurer le service de la dette et à s'acquitter d'autres

obligations de paiement, ou en tant qu'instrument d'évaluation courant.

Le calcul du BAIIA pour la période de trois mois et neuf mois des exercices 2019 et 2018, calculé à partir de mesures conformes

aux IFRS figurant dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires de la Société, se détaille comme suit:





Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois clos clos clos clos le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier 2019 2018 2019 2018 (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) Perte (profit) de la période $ (1,429 ) $ 722 $ (820 ) $ 2,147 Ajustements pour: Amortissement des immobilisations corporelles 214 157 649 562 Amortissement des frais de développement différés 219 257 777 856 Amortissement des autres immobiisations incorporelles 259 113 502 348 Charges d'intérêt 9 - 9 1 Produits d'intérêt (26 ) (77 ) (171 ) (173 ) Impôts (recouvrés) sur le résultat (258 ) 140 - 442 BAIIA (1,012 ) 1,312 946 4,183 Ajustements pour: Coûts d'acquisition 772 - 887 - Rémunération à base d'actions 142 - 259 - BAIIA ajusté (98 ) 1,312 2,092 4,183





Dépenses reliées aux acquisitions : Ces dépenses sont principalement reliées aux frais professionnels des acquisitions de Order Dynamics et PCSYS.



Dépense de rémunération à base d'action: Dépense de rémunération à base d'action relatif à l'émission d'options d'achat d'actions pour les employés et les administrateurs de Tecsys.

TECSYS Inc. États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière Aux 31 janvier 2019 et 30 avril 2018 (en milliers de dollars canadiens) 31 Janvier 30 avril 2019 2018 (non audité) Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 11,416 $ 13,496 $ Trésorerie restreinte 12,000 - Créances 14,727 13,939 Travaux en cours 1,292 617 Autres créances 508 535 Crédits d'impôt 5,720 3,391 Stocks 767 1,145 Charges payées d'avance 2,878 1,829 Total des actifs courants 49,308 34,952 Actifs non courants Investissement à long terme - 10,007 Autres créances à long terme 208 215 Crédits d'impôt 5,048 4,840 Immobilisations corporelles 2,756 3,091 Frais de développement différés 1,161 1,850 Autres immobilisations incorporelles 6,891 1,342 Goodwill 10,709 3,596 Actifs d'impôt différé 3,984 3,524 Total des actifs non courants 30,757 - 28,465 Total des actifs 80,065 $ 63,417 $ Passifs Passifs courants Créditeurs et charges à payer 12,631 $ 9,087 $ Partie courante de la dette à long terme 947 47 Produits différés 13,388 10,774 Total des passifs courants 26,966 19,908 Passifs non courants Dette à long-terme 11,139 74 Autres passifs non courants 1,707 300 Total des passifs non courants 12,846 - 374 Total des passifs 39,812 - 20,282 Capitaux propres Capital social 19 144 19 144 Surplus d'apport 9 836 9 577 Résultats non distribués 11 258 14 527 Cumul des autres éléments du résultat global 15 ( 113 ) Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 40 253 43 135 Total des passifs et des capitaux propres 80 065 $ 63 417 $ Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés intérimaires non-audités





TECSYS Inc. États consolidés résumés intermédiaires du résultat net (perte) et du résultat global (perte) (non audité) Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 janvier 2019 et 2018 (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois clos clos clos clos le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier 2019 2018 2019 2018 (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) Produits Produits exclusifs 1,556 $ 930 $ 5,342 $ 3,823 $ Matériel et logiciels de tiers 1,316 1,943 4,128 4,912 Infonuagique, maintenance et abonnement 8,095 6,569 21,922 20,105 Services professionnels 7,338 7,332 20,336 21,360 Frais remboursables 487 453 1,530 1,610 Total des produits 18,792 17,227 53,258 51,810 Coût des ventes Produits 1,015 1,766 3,659 4,498 Services 7,852 6,888 21,537 20,392 Frais remboursables 487 453 1,530 1,610 Total du coût des ventes 9,354 9,107 26,726 26,500 Marge brute 9,438 8,120 26,532 25,310 Charges d'exploitation Frais de vente et de commercialisation 4,612 3,327 12,146 10,811 Frais généraux et charges administratives 3,007 1,591 6,518 4,778 Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 3,506 2,357 8,829 7,216 Total des charges d'exploitation 11,125 7,275 27,493 22,805 - (Perte) bénéfice d'exploitation (1,687 ) 845 (961 ) 2,505 Produits financiers nets - (17 ) (141 ) (84 ) (Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat (1,687 ) 862 (820 ) 2,589 Impôt (recouvrés) sur le résultat (258 ) 140 - 442 (Perte) bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société (1,429 ) $ 722 $ (820 ) $ 2,147 $ Autres éléments du résultat global Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits 122 335 128 475 Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société (1,307 ) $ 1,057 $ (692 ) $ 2,622 $ (Perte) bénéfice de base et dilué par action ordinaire (0.11 ) $ 0.06 $ (0.06 ) $ 0.17 $ Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés intérimaires non-audités







TECSYS Inc. États consolidé résumés intermédiaires des flux de trésorerie Pour les périodes de trois moi et neuf mois terminées le 31 janvier 2019 et 2018 (en milliers de dollars canadiens) Trimestre Trimestre Neuf mois Neuf mois clos clos clos clos le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier le 31 janvier 2019 2018 2019 2018 (non audité) (non audité) (non audité) (non audité) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation (Perte) bénéfice pour la période $ (1,429 ) $ 722 $ (820 ) $ 2,147 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des immobilisations corporelles 214 157 649 562 Amortissement des frais de développement différés 219 257 777 856 Amortissement des autres immobilisations incorporelles 259 113 502 348 Produits financiers - (17 ) (141 ) (84 ) Différences de change non réalisées et autres (261 ) (294 ) (232 ) (850 ) Crédits d'impôts non remboursables (201 ) (222 ) (676 ) (590 ) Rémunération à base d'actions 142 - 259 - Impôt sur le résultat (265 ) 113 - 323 Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation (1,322 ) 829 318 2,712 Créances (379 ) (1,280 ) 75 1,591 Travaux en cours (392 ) 53 (675 ) 140 Autres créances 77 (11 ) 155 (338 ) Crédits d'impôt (755 ) (828 ) (2,172 ) (2,157 ) Stocks 111 (552 ) 378 (513 ) Charges payées d'avance 45 (152 ) (384 ) 88 Créditeurs et charges à payer 2,047 799 1,229 277 Produits différés 1,076 757 1,215 (2,078 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 1,830 (1,214 ) (179 ) (2,990 ) Net cash from (used in) operating activities 508 (385 ) 139 (278 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Remboursement de la dette à long terme (12 ) (18 ) (35 ) (55 ) Émission de dette à long terme 12,000 - 12,000 - Émission d'actions ordinaires - - - 10,454 Paiement de dividendes (720 ) (654 ) (2,028 ) (1,832 ) Intérêts payés - - - (1 ) Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement 11,268 (672 ) 9,937 8,566 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Investissement à long terme 10,000 - 10,000 (10,007 ) Acquisition d'entreprise (9,880 ) - (9,880 ) - Augmentation de la trésorerie restreinte (12,000 ) - (12,000 ) - Intérêts reçus 27 77 172 173 Acquisitions d'immobilisations corporelles (166 ) (577 ) (269 ) (830 ) Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles (27 ) (114 ) (92 ) (241 ) Frais de développement différés (22 ) (72 ) (87 ) (144 ) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (12,068 ) (686 ) (12,156 ) (11,049 ) Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (292 ) (1,743 ) (2,080 ) (2,761 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début du trimestre 11,708 12,458 13,496 13,476 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du trimestre 11,416 10,715 $ 11,416 $ 10,715 Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés





TECSYS Inc. États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres (non audité) Pour les périodes de neuf mois terminées les 31 janvier 2019 et 2018 (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) Capital social Surplus Cumul des Résultats Total autres éléments Nombre Montant d'apport du non distribués résultat global Solde au 30 avril 2018 13 082 376 19 144 $ 9 577 $ ( 113 ) $ 14 527 $ 43 135 $ Ajustement initial sur l'application de l'IFRS 15 - - - - ( 421 ) ( 421 ) 13 082 376 19 144 9 577 ( 113 ) 14 106 42 714 Bénéfice pour la période - - - - ( 820 ) ( 820 ) Autres éléments du résultat global pour la période: Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - - - 128 - 128 Résultat global total pour l'exercice - - - 128 ( 820 ) ( 692 ) Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - - - - (2 028 ) (2 028 ) Rémunération à base d'actions - - 259 - - 259 Total des transactions avec les propriétaires de la Société - - 259 - ( 2 028 ) - ( 1 769 ) Solde au 31 janvier 2019 13 082 376 19 144 $ 9 836 $ 15 $ 11 258 $ 40 253 $ Balance ajustée, 30 avril 2017 12 315 326 8 349 9 577 ( 279 ) 13 064 30 711 Bénéfice pour la pédiode - - - - 2 147 2 147 Autres éléments du résultat global pour la période: Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - - - 475 - 475 Résultat global total pour l'exercice - - - 475 2 147 2 622 Actions ordinaires émises dans le cadre d'opérations de financement 767 050 10 454 - - - 10 454 Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - - - - (1 832 ) (1 832 ) Total des transactions avec les propriétaires de la Société 767 050 10 454 - - ( 1 832 ) 8 622 Solde au 31 janvier 2018 13 082 376 18 803 $ 9 577 $ 196 $ 13 379 $ 41 955 $ Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés intérimaires non-audités

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2018. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).

