66 récipiendaires du prix Nobel exhortent l'Inde et le Pakistan à désamorcer les tensions





Sous l'égide de la plate-forme « Laureates and Leaders for Children », la Fondation des Enfants de Kailash Satyarthi, fondée par M. Kailash Satyarthi, prix Nobel de la paix, 66 récipiendaires du prix Nobel ont exhorté les premiers ministres de l'Inde et du Pakistan à désamorcer la tension croissante avant qu'elle ne dégénère en une déclaration de guerre entre les deux États nucléaires.

La lettre collective a été soumise aux premiers ministres de l'Inde et du Pakistan ainsi qu'aux représentants permanents des deux pays auprès des Nations unies.

C'est la première fois qu'un nombre aussi grand de prix Nobel, comptant parmi eux des récipiendaires du Nobel de la paix, d'économie, de chimie, de physique et de médecine, s'associent pour lancer un appel collectif visant à attirer l'attention sur la vie et l'avenir de plus d'un demi-milliard d'enfants en Inde et au Pakistan qui sont actuellement en jeu.

Fondée en 2016, la plate-forme Laureates and Leaders for Children a évolué pour devenir l'un des collectifs de la plus grande autorité morale, destiné à créer un sentiment d'urgence, une responsabilité partagée et une voix qui porte sur le plan mondial pour encourager la volonté politique de protéger les enfants du globe.

S'exprimant sur cet appel collectif, M. Kailash Satyarthi a déclaré : « Je tiens à rappeler que les enfants sont les premières victimes du terrorisme et de la guerre. Le fait que tant de récipiendaires du prix Nobel dans différents domaines se soient réunis pour réclamer la sécurité des enfants pour la toute première fois montre l'urgence de la situation actuelle. J'espère sincèrement que la voix des autorités morales mondiales va être entendue par les premiers ministres et les citoyens de l'Inde et du Pakistan et que des mesures immédiates vont être prises pour désamorcer la tension entre les deux pays. »

Parmi les 66 récipiendaires du prix Nobel qui ont signé l'appel jusqu'à présent figurent Mme Leymah Gbowee, Mme Shirin Ebadi, Mme Tawakkol Karman, Melle Malala Yousafzai, le Professeur Muhammad Yunus, Son Excellence José Ramos-Horta, prix Nobel de la paix. On compte aussi le Professeur Edvard Ingjald Moser et son épouse le Professeur May-Britt Moser qui ont reçu conjointement le prix Nobel de médecine, le Professeur Venkatraman Ramakrishnan qui a reçu celui de chimie, le Professeur Alvin Roth, récipiendaire du prix d'économie, le Professeur Takaaki Kajita et le Professeur Oliver D. Hart qui ont reçu celui de physique, parmi d'autres personnes récompensées dans plusieurs domaines à l'échelle mondiale.

