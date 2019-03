Nova Bus inaugure son Centre de développement





SAINT-EUSTACHE, QC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Nova Bus, l'un des plus importants fournisseurs de solutions de transport durable en Amérique du Nord, est très fière d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau Centre de développement. L'inauguration a eu lieu aujourd'hui en présence du ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, l'Honorable François-Philippe Champagne, de la députée fédérale de Rivière-des-Milles-Îles, Mme Linda Lapointe, du ministre provincial de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, Monsieur Benoît Charette, et du maire de Saint-Eustache, Monsieur Pierre Charron.

Ce nouveau Centre de développement se situe au 350, boul. Arthur-Sauvé à Saint-Eustache, à quelques minutes de l'usine de Nova Bus. Il s'agit d'un espace d'une superficie totale de 2044 m² réparti sur trois étages. Le Centre a été aménagé de manière à créer un environnement de travail favorable à la créativité et qui respecte des normes rigoureuses d'ergonomie pour ses quelques 150 employés.

« Ces nouveaux locaux seront un lieu d'excellence en recherche et innovation, qui permettra l'avancement continu et le développement des véhicules de Nova Bus » a mentionné Louis Côté, Directeur principal, développement des nouveaux produits et transformation. L'entreprise concentre entre autre ses efforts sur l'électrification des autobus et les technologies de mobilité durable, dans la perspective d'offrir des produits toujours plus fiables, sécuritaires et écologiques.

« Cela fait 25 ans que nous fabriquons des autobus en ayant pour objectif de satisfaire nos clients en leur offrant des produits qui répondent à leurs attentes, ainsi qu'à celles des usagers du transport en commun. De nos jours, les technologies et les processus évoluent à une très haute vitesse. Avec ce nouveau Centre de développement, nous avons l'intention d'être à l'avant-plan et d'offrir des solutions de transport urbain durables répondant aux besoins des villes connectées et intelligentes », a déclaré Martin Larose, vice-président et directeur général de Nova Bus.

Le Centre de développement de Nova Bus se veut être le lieu où prendront source les idées les plus innovatrices en matière de mobilité durable. La compagnie veut en faire le laboratoire où le futur est en préparation et où les autobus qui vont contribuer à la révolution du transport en commun en Amérique du nord sont conceptualisés. Cet engagement concret d'aujourd'hui envers la recherche, le développement et l'innovation symbolise les ambitions de Nova Bus pour demain.

Nova Bus est l'un des plus importants fournisseurs de solutions durables en transport collectif d'Amérique du Nord, notamment grâce à sa gamme d'autobus électriques et hybrides, de véhicules à grande capacité et de systèmes intégrés de transport intelligents. Avec sa stratégie d'Électro MobilitéMC, Nova Bus va de l'avant dans l'électrification de ses composants clés afin de réduire la consommation de carburant et les émissions. Nova Bus est membre du Groupe Volvo. Pour plus de renseignements sur les produits et services de Nova Bus, consultez le www.novabus.com.

