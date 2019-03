Créer des possibilités d'emploi pour les jeunes en Colombie-Britannique





Le gouvernement du Canada s'associe à CanAssist pour aider 80 jeunes handicapés de la Colombie-Britannique à acquérir des compétences

VICTORIA, le 4 mars 2019 /CNW/ - Bâtir une classe moyenne solide, c'est donner aux jeunes Canadiens les outils dont ils ont besoin pour trouver un emploi de qualité et le conserver.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a visité les locaux de CanAssist à l'Université de Victoria et a rencontré des étudiants qui participent à son programme TeenWork pour souligner le premier anniversaire de l'expansion du projet.

Dans le cadre du programme Connexion compétences, le gouvernement du Canada verse plus de 1,2 million de dollars à CanAssist pour aider 80 jeunes handicapés de Victoria et de Vancouver à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour accéder au marché du travail.

Connexion compétences soutient des projets qui aident les jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi à acquérir des compétences et une expérience de travail pratique, pour qu'ils puissent faire une transition réussie vers le marché du travail ou retourner sur les bancs d'école. Les participants peuvent être des jeunes n'ayant pas terminé leurs études secondaires, des parents célibataires, des Autochtones, des personnes handicapées, de nouveaux arrivants ou des jeunes vivant dans des régions rurales ou éloignées.

Citations

« Nos communautés sont plus saines et plus fortes lorsque tout monde peut participer pleinement. Soutenir les jeunes dans leur transition vers le marché du travail et leur donner la formation dont ils ont besoin pour réussir est avantageux pour nous tous, car cela stimule notre économie et renforce la classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Grâce aux fonds du programme Connexion compétences du gouvernement du Canada, CanAssist a pu développer son programme novateur TeenWork pour qu'il aide beaucoup plus de jeunes. Ce programme unique en son genre aide les jeunes qui ont des défis à relever à trouver un emploi et à le conserver pendant leurs études secondaires, ce qui facilite leur transition vers l'âge adulte et leur permet et permet à leur famille d'envisager l'avenir avec optimisme. »

- Robin Syme, directrice générale de CanAssist

Les faits en bref

Le programme TeenWork de CanAssist aide les jeunes ayant des incapacités et des problèmes de santé mentale à trouver un emploi à temps partiel rémunéré et intéressant et à le conserver pendant leurs études secondaires. TeenWork comble un manque dans le domaine de l'emploi pour les jeunes handicapés à l'approche de la transition vers l'âge adulte.

Le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse afin d'aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour décrocher un bon emploi et le conserver.

Le budget de 2018 prévoyait 448,5 millions de dollars de plus sur cinq ans pour la Stratégie emploi jeunesse, à compter de 2018-2019. Ce financement permet d'assurer l'augmentation continue du nombre de placements financés dans le cadre du programme Emplois d'été Canada en 2019-2020.

en 2019-2020. Dans son budget de 2017, le gouvernement a accordé un financement supplémentaire de 395,5 millions de dollars sur trois ans. Combinés aux mesures du budget de 2016, ces investissements permettront :

d'aider plus de 33 000 jeunes vulnérables à acquérir les compétences requises pour trouver un emploi ou retourner aux études;



de créer 15 000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens;



d'offrir plus de 1 600 nouvelles occasions d'emploi pour les jeunes dans le secteur du patrimoine.

