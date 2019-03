/C O R R E C T I O N -- Mazda Canada Inc./





Dans le communiqué Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de février 2019, diffusé le 1er mars 2019 par Mazda Canada Inc. sur le fil de presse CNW, deux erreurs sont glissés dans le premier paragraphe. Il devrait lire "Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 3 824 unités pour le mois de février, ce qui représente une diminution de 17,1 % comparativement à février 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 7 569 unités, ce qui représente une baisse de 16,2 % par rapport à la même période en 2018" et non "Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 3 824 unités pour le mois de février, ce qui représente une augmentation de 17,1 % comparativement à février 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 7 569 unités, ce qui représente une hausse de 16,2 % par rapport à la même période en 2018." La copie complète et corrigée suit :

Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de février 2019

RICHMOND HILL, ON, le 1er mars 2019 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 3 824 unités pour le mois de février, ce qui représente une diminution de 17,1 % comparativement à février 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 7 569 unités, ce qui représente une baisse de 16,2 % par rapport à la même période en 2018.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE FÉVRIER :

Le CX-5 prend la tête des ventes pour le 6 e mois consécutif, et affirme sa domination des ventes pour les deux premiers mois de 2019.

mois consécutif, et affirme sa domination des ventes pour les deux premiers mois de 2019. L'option de traction intégrale i-ACTIV continue d'être un choix de prédilection chez les acheteurs de la gamme Mazda CX, 82,3 % des clients choisissant l'option de traction intégrale en février.





















Mazda3 1 331 1 510 -11,9 % 2 610 2 899 -10,0 %

Mazda5 0 78 -100,0 % 0 167 -100,0 %

Mazda6 78 164 -52,4 % 208 329 -36,8 %

MX-5 30 39 -23,1 % 48 51 -5,9 %

Voitures de tourisme 1 439 1 791 -19,7 % 2 866 3 446 -16,8 %

CX-3 572 765 -25,2 % 1 101 1 475 -25,4 %

CX-5 1 550 1 744 -11,1 % 3 115 3 526 -11,7 %

CX-9 263 311 -15,4 % 487 580 -16,0 %

Camions légers 2 385 2 820 -15,4 % 4 703 5 581 -15,7 %

MAZDA - TOTAL 3 824 4 611 -17,1 % 7 569 9 027 -16,2 %

Mazda Canada inc.

Mazda Canada inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 164 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de Mazda Canada à l'adresse http://fr.media.mazda.ca.

