La Gestion bancaire privée, Asie, de BMO honorée pour son excellence en matière de planification patrimoniale

MONTRÉAL et HONG KONG, le 4 mars 2019 /CNW/ - La Gestion bancaire privée, Asie, membre de BMO Gestion de patrimoine, a remporté le prix Équipe de planification de patrimoine (Wealth Planning Team) lors de la remise des prix WealthBriefing Asia Greater China Awards 2019. C'est la quatrième fois que la Gestion bancaire privée, Asie, est honorée par le groupe mondial de services de presse et de médias.

La Gestion bancaire privée, Asie, de BMO avait déjà remporté les prix WealthBriefing Asia suivants : Fiducie institutionnelle ou société fiduciaire (Institutional Trust or Fiduciary Company) (2018) et Meilleure banque privée d'Asie - Gestion des talents (Best Private Bank Asia, Talent Management) (2018, 2017).

« Ce prix prestigieux témoigne de la détermination de notre équipe à répondre aux besoins de nos clients grâce à notre offre de services de gestion de patrimoine et de fiducie de premier ordre », a déclaré Monique Chan, chef de la direction, Gestion bancaire privée, Asie. « Notre équipe de spécialistes hautement chevronnés travaille avec nos clients pour les aider à structurer et à protéger leurs actifs ainsi qu'à planifier leur transfert de patrimoine d'une génération à l'autre, et leur fournit des conseils sur la gouvernance familiale, la planification de la continuité et la philanthropie. »

Depuis ses bureaux de Hong Kong et de Singapour, la Gestion bancaire privée, Asie, fournit des solutions complètes de gestion de patrimoine, notamment des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille discrétionnaire, des services bancaires classiques ainsi que des solutions de structuration du patrimoine et de planification de la relève par l'entremise de BMO Trustee Asia. En exploitant les atouts diversifiés de BMO Groupe financier, la Gestion bancaire privée, Asie, offre à ses clients un accès à ses compétences dans les domaines des marchés des capitaux, de la gestion d'actifs mondiaux et des services aux entreprises.

Une offre transpacifique harmonieuse pour les familles transnationales

Au fur et à mesure que les particuliers fortunés et leurs familles en Asie se mondialisent et que leurs besoins en matière de planification patrimoniale se complexifient, ils comprennent la nécessité et l'intérêt de structurer et de protéger correctement leur patrimoine.

« La force collective de BMO en tant que banque riche de 200 ans d'histoire au Canada et ses nombreuses années d'activité en Asie offrent une puissante proposition : un mélange homogène de connaissances en matière de gestion de patrimoine et une portée mondiale pour nos clients et leurs familles, dont beaucoup sont orientés vers le monde entier et ont des besoins financiers complexes et des liens solides avec les deux régions », a déclaré Andrew Auerbach, vice-président à la direction et chef, BMO Gestion privée, Canada et Asie. « Notre équipe de Gestion bancaire privée, Asie s'engage à fournir une expérience homogène aux précieux clients des deux côtés du Pacifique. Le prix WealthBriefing Asia est une nouvelle reconnaissance du grand dynamisme de notre organisation. »

« La Gestion bancaire privée, Asie, s'efforce d'établir des relations entre plusieurs générations », a ajouté Mme Chan. « Nous continuerons à développer et à renforcer notre offre de gestion de patrimoine afin de l'aligner sur les besoins en constante évolution de nos clients. Cela signifie que nous devons continuer à tirer parti des forces de BMO Groupe financier et de nos capacités transpacifiques pour offrir à nos clients une expérience harmonieuse et intégrée les aidant à atteindre leurs objectifs. »

Pour plus d'informations ou pour parler à un conseiller de confiance, visitez le site https://www.bmo.com/privatebank/asia (en anglais).

