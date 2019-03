Opsens nomme Alan Milinazzo comme président exécutif du conseil d'administration





QUÉBEC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. («Opsens» ou la «Société») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Alan Milinazzo au poste de président exécutif du conseil d'administration.

"Nous sommes ravis de voir Alan, un chef de file renommé du domaine de l'instrumentation médicale, se joindre à nous. Alan a eu beaucoup de succès dans la mise sur pied d'équipes de vente performantes en cardiologie interventionnelle. Sa vaste expérience comme dirigeant de grandes entreprises et son expertise dans la promotion et l'adoption de nouvelles technologies pour la cardiologie interventionnelle et les produits chirurgicaux sera précieuse pour Opsens," a déclaré Denis M. Sirois, qui relaie ses fonctions de président du conseil à Milinazzo. Denis Sirois a ajouté : "Opsens bénéficiera grandement de la vaste expérience d'Alan et de ses deux décennies en tant que membre de la haute direction de sociétés du secteur de la santé."

«Nous avons des objectifs ambitieux et notre croissance ne fait que commencer. Nous avons la chance de voir Alan rejoindre notre conseil d'administration ce qui nous permettra de bénéficier de sa connaissance approfondie du marché nord-américain et international en cardiologie interventionnelle, alors que nous développons la commercialisation mondiale de nos produits FFR et dPR à base de fibre optique, destinés à évaluer la pression intracoronaire et conçus pour fournir la dérive la plus faible de l'industrie," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens.

"Je suis ravi de me joindre au conseil d'administration d'Opsens à un moment aussi dynamique de sa croissance et de son évolution. La Société est bien placée pour favoriser l'adoption de ses technologies de pointe en physiologie et en optique et de continuer à apporter une innovation importante aux marchés à invasion minimale," dit M. Milinazzo. "Je suis impatient de travailler avec le conseil d'administration et la direction afin d'accélérer et d'optimiser les opportunités de marché pour nos technologies et ce faisant, de dégager une valeur significative pour nos actionnaires," a ajouté Alan Milinazzo.

Alan Milinazzo est partenaire chez Heidrick & Struggles, Boston, et membre du département Global Healthcare and Life Sciences spécialisé dans le secteur des dispositifs médicaux. Avant de se joindre à Heidrick & Struggles, Alan était président-directeur général d'InspireMD, un pionnier des systèmes de prévention embolique (EPS) pour les applications coronariennes et vasculaires. Auparavant, il a été président et chef de la direction d'Orthofix International NV, société mondiale d'orthopédie et de Spine Company, une société cotée en bourse, d'une valeur de 600 millions $, ainsi que directeur général des activités coronariennes et vasculaires périphériques de Medtronic, où il a joué un rôle déterminant dans le développement et la commercialisation de plusieurs produits clés, y compris celui d'Endeavor, la première plate-forme de stent (endoprothèse coronaire) à élution médicamenteuse. M. Milinazzo a également passé 12 ans chez Boston Scientific dans de nombreux rôles de leadership mondial dans les ventes et le marketing, au cours d'une période de croissance sans précédent du chiffre d'affaires de la franchise de cardiologie.

Alan est actuellement administrateur de Flexion Therapeutics (Nasdaq: FLXN), de CasMed (Nasdaq: CASM) et de la Fondation de la greffe musculo-squelettique. Auparavant, il a été administrateur de LDR Spine (Nasdaq LDRH acquise par Zimmer-Biomet) Medpace (acquise par Cinven, sponsor de PE), HET Systems (acquise par Covidien) et LumenR (acquise par Boston Scientific). Il a obtenu un baccalauréat avec distinction du Boston College. Il a été interne à la Maison Blanche, à la Chambre des représentants des États-Unis et à la bibliothèque John F. Kennedy.

Denis M. Sirois demeure sur le CA

"Opsens remercie chaleureusement Denis M. Sirois pour sa contribution de quatre années au poste de président du conseil d'administration. Nous lui sommes reconnaissants pour ses idées novatrices et sa réflexion stratégique qui ont permis à Opsens de faire de grands progrès," a ajouté Louis Laflamme. "Denis restera au conseil d'administration pour continuer à bâtir la Société," a conclu Laflamme.

À propos d'Opsens inc.

Opsens se concentre principalement sur la mesure de la FFR et du dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de 2e génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 50 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada. Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

