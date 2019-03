Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 3 824 unités pour le mois de février, ce qui représente une augmentation de 17,1 % comparativement à février 2018. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 7 569 unités, ce...

Garrett Motion Inc. , l'un des principaux fournisseurs de technologies différenciées de l'industrie automobile, a déjà de quoi célébrer sa contribution essentielle aux solutions turbo de cinq des sept nominés pour le prestigieux prix Car of the Year...