Le ministre Wilkinson remet des certificats d'achèvement aux Gardes-pêche stagiaires autochtones

SQUAMISH, C.B., le 1 mars 2019 /CNW/ - Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, était à Squamish aujourd'hui pour présenter les certificats d'achèvement de 23 gardes-pêche stagiaires autochtones de la Colombie-Britannique. Cette cérémonie était l'aboutissement de trois semaines de formation en Conservation et Protection, et de Pêches et Océans Canada (MPO) au campus de l'Université Quest.

Le programme a débuté en 1992 dans le cadre de la Stratégie des pêches autochtones du MPO. Ce programme national offre aux groupes autochtones l'occasion de participer à la gestion des pêches afin d'améliorer la conservation et l'intendance. Cette formation est importante pour créer de bons emplois dans les communautés autochtones tout en protégeant l'environnement.

Les gardiens autochtones jouent un rôle important dans l'amélioration de la gestion des pêches dans les collectivités autochtones. Les gardes-pêche participent à des activités de conformité, de surveillance et d'intendance pour assurer la conservation et la protection des ressources halieutiques dans leurs collectivités. De plus, les gardes-pêche peuvent participer à la restauration de l'habitat, à l'évaluation des stocks ou à d'autres activités visant à promouvoir des pêches durables. Par exemple, les gardiens de la côte Ouest participent à des activités visant à protéger le saumon sauvage du Pacifique et l'emblématique épaulard résident du Sud.

En plus de ces 23 nouveaux stagiaires qui ont reçu un certificat aujourd'hui, il y a actuellement près de 90 autres gardes-pêche autochtones désignés qui travaillent dans 25 collectivités partout au Canada, et qui sont employés par leurs organisations autochtones ou leurs Premières Nations respectives et qui relèvent de ces dernières.

Après le discours et les présentations, le Ministre s'est entretenu avec certains des formateurs et des stagiaires, puis a effectué une courte visite du campus de l'Université Quest.

