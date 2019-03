Un mois record pour Lexus propulse la croissance des ventes de Toyota Canada Inc. en février





Les ventes de véhicules électrifiés poursuivent leur ascension, avec une hausse de 17,2 %

TORONTO, le 1er mars 2019 /CNW/ - Pour le deuxième mois d'affilée, la division de luxe Lexus de Toyota Canada Inc. (TCI) a signalé un record mensuel de ventes, avec 1 448 unités vendues en février, soit une hausse de 26,4 %. Dans l'ensemble, les ventes de TCI en février ont progressé de 1,4 % par rapport à l'an dernier, avec un total de 13 419 unités vendues. La division Toyota a enregistré la vente de 11 971 unités, soit une baisse de 1 % par rapport à 2018.

Les ventes de véhicules électrifiés poursuivent leur progression

La croissance des ventes de véhicules hybrides électriques et hybrides électriques branchables de TCI s'est maintenue en février, avec un total de 1 387 unités vendues, ce qui représente une hausse de 17,2 % par rapport à l'an dernier.

Propulsée par le tout nouveau Lexus UX hybride (221 unités), Lexus a établi un record en février, avec 343 véhicules hybrides de luxe vendus.

Dans l'ensemble, les véhicules électrifiés comptent pour 10,3 % des ventes de TCI en février.

Points saillants additionnels pour février :

Camions de TCI : 8 969 unités vendues, soit une hausse de 6,2 % (nouveau record pour février)

RAV4 : 3 838 unités vendues, soit une hausse de 28,4 % (nouveau record pour février)

Camions Lexus : 1 219 unités vendues, soit une hausse de 31,5 % (nouveau record pour février)

Lexus NX : 426 unités vendues, soit une hausse de 3,9 % (nouveau record pour février)

Lexus UX hybride : 221 unités vendues

Véhicules hybrides électriques : 1 387 unités vendues, soit une hausse de 17,2 %

Camry : 920 unités vendues, soit une hausse de 26,4 %

ES : 103 unités vendues, soit une hausse de 56,1 %

