Canfor clôture l'acquisition du groupe suédois VIDA





VANCOUVER, March 1, 2019 /PRNewswire/ -- Suite au communiqué de presse de la société publié le 15 novembre 2018, Canfor Corporation (TSX: CFP) annonce la finalisation de l'achat de 70 % du groupe suédois Vida (« VIDA ») pour un montant de 3 990 millions de couronnes suédoises (soit environ 580 millions de dollars canadiens).

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de VIDA au sein de Canfor, et nous sommes impatients de travailler avec VIDA afin de développer notre entreprise à l'échelle mondiale », a déclaré Don Kayne, président-directeur général de Canfor. « Nous respectons l'équipe de VIDA, la qualité des produits en bois que l'entreprise fabrique, les relations étroites qu'elle entretient avec ses clients et, surtout, la valeur de la marque VIDA à travers le monde ».

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations de ce communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » qui impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une différence matérielle des résultats effectifs avec les résultats futurs, les performances ou les réalisations exprimées ou impliquées dans ces déclarations. Des mots tels que « s'attend à », « anticipe », « projette de », « à l'intention de », « prévoit », « fera », « pense que », « cherche à », « estime », « devrait », « pourrait », et autres variations de ces mots ou expressions similaires sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les attentes et croyances actuelles de la direction et les événements ou résultats réels peuvent s'avérer différents sur le plan matériel. Il existe de nombreux facteurs pouvant faire que ces événements ou résultats réels exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs sont différents en nature des futurs résultats exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. En outre, les suppositions sur lesquelles sont basés ces énoncés prospectifs impliquent la réception en temps opportun des accords réglementaires et sans décision réglementaire contraire, l'intégration réussie et en temps utile de l'entreprise et de VIDA AB ainsi que l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par l'entreprise en ce qui concerne VIDA AB. Il ne peut être garantit que la transaction proposée aura lieu ou que les synergies et bénéfices stratégiques anticipés se réalisent dans leur ensemble, en partie ou pas du tout. Les énoncés prospectifs sont basés sur les attentes actuelles et Canfor n'assume aucune obligation de mettre à jour ces informations afin de refléter des événements ou des développements ultérieurs, sauf si cela est exigé par la loi.

Canfor est une société intégrée de premier plan spécialisée dans les produits forestiers. Basée à Vancouver, en Colombie-Britannique (« CB »), elle possède des intérêts en Colombie-Britannique, en Alberta, en Caroline du Nord et du Sud, en Alabama, en Géorgie, dans le Mississippi et en Arkansas. Canfor produit principalement du bois d'oeuvre résineux, et détient également 54,8 % des parts de Canfor Pulp Products Inc., l'un des plus importants producteurs de pâte de résineux kraft blanchie du marché du nord ainsi qu'un important producteur de papier kraft de haute performance. Les actions de Canfor sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole CFP.

Contact auprès des médias : Michelle Ward, directrice des communications institutionnelles, 1 (604) 661-5225, communications@canfor.com ; Contact auprès des investisseurs : Pat Elliott, Vice-président, Stratégies et finances institutionnelles, 1 (604) 661-5441, Patrick.Elliott@canfor.com

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 22:24 et diffusé par :