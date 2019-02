Aeromexico conclut avec PASSUR Aerospace un contrat d'exploitation de la suite intégrée de solutions PASSUR de gestion du trafic





Aeromexico, en appui à ses plans de croissance, misera sur l'optimisation de la plaque tournante, la résilience opérationnelle et la ponctualité

STAMFORD, Connecticut, 28 février 2019 /CNW/ - PASSUR® Aerospace, Inc. (OTC : PSSR), un leader mondial de l'excellence opérationnelle numérique, annonce avoir signé avec Aeromexico un contrat de mise en oeuvre de la suite principale de capacités d'optimisation de la gestion du trafic de PASSUR, un engagement qui s'inscrit dans le cadre des investissements stratégiques à long terme, convenus par Aeromexico, en faveur de la croissance de sa plaque tournante névralgique.

Au travers de cet engagement, Aeromexico entend réaliser ses objectifs clés consistant, d'une part, à augmenter les capacités opérationnelles de l'Aéroport international de Mexico (MEX) pour faire face à la croissance et, dans la foulée, réduire les retards et la congestion, accroître la satisfaction des clients et diminuer les coûts d'exploitation, et, d'autre part, à améliorer son maintien au tableau des performances : ponctualité, intégrité des horaires, capacité et utilisation des aéronefs.

PASSUR mettra en oeuvre de nombreux éléments essentiels de sa plateforme PITM (PASSUR Integrated Traffic Management, ou gestion intégrée du trafic), adaptée de la configuration américaine originale aux fins des clients au Canada, en Europe occidentale et maintenant de l'Amérique latine. Les capacités PASSUR apportées (logiciels, concepts d'exploitation, formation aux meilleures pratiques) s'inscrivent dans les principaux domaines suivants :

Prédiction avancée de la trajectoire des vols

Renforcement de la capacité aéroportuaire

Outils de prévision de la demande et de la capacité

Programmes de gestion collaborative des flux de surface de l'aéroport

Anticipant sur les résultats, Alejandro Contreras Campos, vice-président directeur chez Aeromexico, affecté auprès de l'Aéroport international de Mexico, a déclaré : « Assurer un service prévisible et fiable, à l'entrée et à la sortie de l'Aéroport international de Mexico, est une condition essentielle à remplir si nous voulons réaliser notre objectif de maintenir et de renforcer la position d'Aeromexico comme acteur et transporteur hémisphérique dominant dans le transit des passagers. Nous investissons dans PASSUR parce que nous devons, comme nous le croyons, mener l'innovation, en collaboration avec nos principales parties prenantes, afin de nous assurer que notre compagnie aérienne et notre plaque tournante principale mènent au tableau des performances et de la compétitivité mondiales. »

« PASSUR se réjouit d'accueillir Aeromexico comme son premier partenaire d'affaires en Amérique latine, preuve de la pertinence de notre investissement important dans l'application mondiale des solutions PASSUR », a déclaré Niels Steenstrup, directeur commercial en chef chez PASSUR Aerospace. « Nous espérons voir se développer un partenariat solide qui s'articulera autour des gains importants et mesurables, tant pour Aeromexico que pour ses partenaires, en termes de performances opérationnelles, de service à la clientèle et de rendement financier. »

Les solutions PASSUR, livrées sur une plateforme opérationnelle commune hébergée sur le Web, qui prendront en compte toutes les parties prenantes clés du MEX, notamment SENEAM (prestataire mexicain de services de navigation aérienne/ATC) et AICM (exploitant aéroportuaire), constitueront un élément central du déploiement prévu d'un système de prise de décision concertée à l'aéroport (A-CDM) au MEX.

En accord avec sa mission, qui est d'accroître la capacité de l'aviation mondiale pour répondre à la demande actuelle et future de transport aérien, tout en minorant le besoin d'investissements coûteux en infrastructure, PASSUR, pour réaliser ces objectifs, fournit une plateforme numérique collaborative où les compagnies aériennes, les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne s'emploient ensemble à optimiser leurs opérations internes et résoudre, dans le même temps, les problèmes qui ne peuvent être résolus qu'en partageant des données et informations, sur une plateforme commune, avec toutes les parties prenantes clés. Les analyses PASSUR extraient, à partir des données, des informations judicieuses pour prédire, gérer éliminer les contraintes en surface et dans les airs.

Avec Aeromexico, PASSUR en est à trois des principaux partenaires de l'alliance SkyTeam -- Delta Air Lines, Air France et Aeromexico -- qui bénéficient de sa plateforme, créant ainsi de nouvelles possibilités d'efficacité, de croissance et d'excellence opérationnelle entre alliances.

À propos de PASSUR® Aerospace, Inc.

PASSUR Aerospace (OTC : PSSR), un leader mondial de l'excellence opérationnelle numérique, fournit des technologies d'analyse prédictive et d'aide à la décision, à l'usage de l'industrie de l'aviation, principalement pour améliorer les performances opérationnelles et les flux de trésorerie des compagnies aériennes et des aéroports où elles exercent leurs activités. Actuellement, ses solutions d'information sont utilisées par les cinq principales compagnies aériennes en Amérique du Nord, de grandes compagnies aériennes en Europe, plus de 60 clients aéroportuaires (dont notamment les 30 principaux aéroports d'Amérique du Nord), plus de 100 clients dans le secteur de l'aviation d'affaires et le gouvernement des États-Unis. PASSUR détient et exploite le plus grand réseau de radars passifs commerciaux au monde, lequel fournit des mises à jour sur la position des aéronefs, toutes les 1 à 4,6 secondes, alimentant ainsi une base de données propriétaire accessible en temps réel et porteuse d'informations et de solutions opportunes et précises, grâce aux algorithmes et à la logique métier de pointe de PASSUR intégrés dans ses produits. PASSUR, Airwayz, NextGen2 et NextGen3 sont des marques de commerce ou des marques déposées de PASSUR Aerospace, Inc. aux États-Unis. Toutes les autres sociétés et tous les noms de produits de ces sociétés figurant ici peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Pour vous tenir à jour des produits et solutions ou encore de l'actualité de PASSUR Aerospace, veuillez consulter le site Web de la société à l'adresse www.passur.com.

À propos du Groupe Aeromexico

Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V, est une société de portefeuille dont les filiales sont engagées dans l'aviation commerciale au Mexique et la promotion de programmes de fidélité auprès des passagers. Aeromexico, la compagnie aérienne internationale du Mexique, exploite plus de 600 vols quotidiens et sa plaque tournante principale, située au Terminal 2 de l'Aéroport international de Mexico. Son réseau de destinations, qui s'étend sur trois continents, comprend 93 villes dont 43 au Mexique, 18 aux États-Unis, 20 en Amérique latine, 5 en Europe, 4 au Canada et 3 en Asie.

La flotte opérationnelle actuelle du groupe est composée de 130 avions Boeing 787 et 737, ainsi que des modèles Embraer 170 et 190 de nouvelle génération. En 2012, la compagnie aérienne a annoncé la stratégie d'investissement la plus importante de l'histoire de l'aviation au Mexique, soit l'achat de 100 avions Boeing, dont 90 appareils B737 MAX et 10 appareils B787-9 Dreamliner.

En tant que membre fondateur de l'alliance aérienne SkyTeam, Aeromexico propose au public voyageur plus de 1 150 destinations dans 177 pays desservis par le truchement de 19 partenaires SkyTeam, les passagers bénéficiant de nombreux avantages, notamment l'accès à plus de 750 salons d'aéroport de prestige autour du globe. Aeromexico propose également des vols en partage de code avec Delta Air Lines, Avianca, Copa Airlines, EL AL, GOL Linhas Aéreas, Japan Airlines, Jet Airways et WestJet, la qualité de la desserte étant attestée par un vaste réseau de correspondances dans des pays tels que les États-Unis, le Brésil, le Canada, la Colombie, l'Inde, Israël, le Pérou et, plus largement, l'Amérique centrale. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.aeromexico.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/525544/PASSUR_Aerospace_Logo.jpg

SOURCE PASSUR

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 13:48 et diffusé par :