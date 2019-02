Le Québec classé 4e meilleure juridiction minière mondiale selon l'Institut Fraser - L'Association minière du québec se réjouit de la performance globale et souhaite que le Québec retrouve la première place





QUÉBEC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Québec continue de progresser dans l'enquête annuelle de l'Institut Fraser sur le secteur minier en grimpant du 6e au 4e rang mondial sur l'échelle de l'attractivité. Cette amélioration est reçue positivement par l'Association minière du Québec (AMQ) qui ne ménage aucun effort depuis plus de cinq ans pour sensibiliser les gouvernements à mettre en place des mesures et actions permettant au Québec de se démarquer sur la scène internationale afin d'attirer les investisseurs.

Pour l'Association, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'objectif ultime : retrouver la 1re place occupée par le Québec de 2007 à 2010. Pour ce faire, il faudra s'attaquer aux enjeux où le Québec a reculé dans le classement, notamment en ce qui concerne les incohérences et les dédoublements réglementaires, le régime fiscal, l'incertitude quant aux revendications territoriales et la pénurie de main-d'oeuvre.

L'analyse détaillée des résultats permet de mieux comprendre où le Québec performe bien, mais aussi où des améliorations doivent être apportées pour ne pas imiter l'Ontario qui est passé de la 7e à la 20e position dans ce classement. Pour l'Institut Fraser, un régime réglementaire solide, jumelé à des politiques fiscales compétitives est la clé pour attirer les investisseurs; ce que répète l'AMQ depuis plusieurs années et c'est sur ce plan que le Québec a du chemin à faire pour améliorer son classement.

« Cette progression de deux positions dans le classement est une bonne nouvelle puisqu'elle envoie le message aux investisseurs que le Québec est ouvert à faire des affaires et que le secteur minier est le bienvenu. Il faut toutefois éviter le trop-plein d'enthousiasme à ce stade-ci et ne pas croire que tout est gagné. Ce classement est fragile et commande des efforts soutenus pour que le Québec demeure dans la mire des investisseurs et développeurs de projets. »

« Le gouvernement actuel s'est clairement positionné en faveur du développement minier et nous serons heureux de collaborer avec lui pour mettre en place des mesures structurantes qui feront du Québec la destination numéro un au monde pour les investisseurs. On doit dès maintenant mettre un frein aux irritants qui ralentissent le développement de projets miniers au Québec. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 40 540 emplois et des dépenses totales de 8,5 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de la dernière année, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

