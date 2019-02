Jobboom élargie sa gamme de services en ajoutant la formation continue à son offre via un partenariat avec Boomrank





LONGUEUIL, QC, le 28 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Jobboom, site incontournable en matière de recherche d'emploi au Québec, est fier d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec Boomrank pour son offre de formation continue. Grâce au nouveau service de Jobboom Formations, les employeurs et les chercheurs d'emploi auront désormais accès à un catalogue de plus de 7 000 formations proposées dans toute la province dans 12 domaines distincts.

Ce partenariat s'inscrit dans le plan de Jobboom de continuellement améliorer les services rendus aux candidats et aux employeurs. Que ce soit parce qu'ils sont assujettis à la Loi sur les compétences, ou parce qu'ils souhaitent développer le savoir-faire de leurs employés, les employeurs québécois sont constamment à la recherche de formations continues.

« Dans un contexte de pénurie de main d'oeuvre, nous sommes conscients de la nécessité pour les employeurs de proposer des formations à leurs salariés pour s'assurer que leurs compétences soient à jour, mais également pour les fidéliser. Cela est aussi essentiel pour leurs nouvelles recrues qui ne possèdent pas l'ensemble des compétences nécessaires à leur entrée en fonction. Certains travailleurs souhaitent également se former dans le cadre d'un projet de réorientation ou d'amélioration continue. Jobboom se devait de répondre à ces besoins.» affirme Suzanne Moquin, présidente de Jobboom.

Jobboom et Boomrank proposent ainsi un portail unique présentant des programmes de formation allant de cours en classe, de séances de coaching, des webinaires, des conférences, et des formations sur mesure individuelles ou en groupe. Ces activités sont offertes par des établissements d'enseignement, des entreprises, des comités sectoriels ou des travailleurs autonomes experts dans leur domaine.

Les milliers de formations répertoriées sont présentées sous forme de fiches d'activités aux contenus standardisés permettant une comparaison rapide des offres. Une multitude de fonctionnalités novatrices pour gagner du temps et trouver la bonne formation sont offertes, notamment, un service d'appel d'offres et des alertes automatisées en fonction de ses besoins. S'inspirant d'autres plateformes d'évaluation de produits et services, Boomrank permet aux employeurs d'avoir accès aux avis, commentaires et recommandations des anciens clients ayant suivi la formation.

« Nous étudions le marché depuis plusieurs années et regroupons déjà plus de 250 entreprises de formation. L'engouement pour notre outil et l'adhésion du milieu de la formation est sans équivoque. Nous sommes fiers de contribuer concrètement au développement des compétences des entreprises et individus. Les carrières n'étant plus aussi linéaires qu'avant, les besoins en formation continue sont omniprésents et vont continuer de l'être. Développer une main-d'oeuvre compétente est essentiel pour notre société. Pour y arriver, il nous semblait naturel de nous associer à Jobboom, expert du marché du travail québécois depuis plus de 20 ans » souligne Marie-Ève Hermkens, présidente et co-fondatrice de Boomrank.

Pour essayer la plateforme et chercher des formations, rendez-vous sur : https://formations.jobboom.com

À propos de Jobboom

Jobboom est un chef de file en matière d'emploi au Québec et compte plus de 2,5 millions de membres à l'affût de milliers d'offres d'emploi affichées chaque année dans 16 secteurs d'activité. Leader dans le domaine de l'information sur la carrière et le marché de l'emploi, Jobboom offre un éventail complet de ressources et d'outils pour aider les chercheurs d'emploi à dénicher le poste de leur rêve et les recruteurs à trouver le candidat idéal. Jobboom est une propriété de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF), un leader canadien des technologies de l'information. www.jobboom.com

À propos de Boomrank

Boomrank est le chef de file du marché de la formation au Québec. Sa mission est de supporter les entreprises et individus dans le développement de leurs compétences en mettant à leur disposition des services et des outils performants leur permettant de faire les meilleurs choix en matière de formation et de développement de compétences. www.boomrank.ca

