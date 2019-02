Opsens annonce un accord de crédit avec Services Bancaires innovation CIBC





QUÉBEC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. ("Opsens" ou la "Société") (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un accord de crédit (l'«Accord») de 8 M $ avec Services bancaires, innovation CIBC (CIBC).

"L'Accord proposé comporte d'excellentes conditions. Nous sommes fiers de la confiance que nous manifeste la CIBC, une institution bancaire de premier plan. Ils ont mis en place un accord avantageux pour soutenir notre plan stratégique et notre croissance," a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens. "Cet accord de crédit donnera à Opsens la flexibilité pour progresser dans sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires, au moment où nous intensifions notre présence sur le marché américain."

L'Accord consiste en un prêt à terme de 7 M $, arrivant à échéance dans 60 mois et d'une marge de crédit d'exploitation renouvelable de 1 M $, avec une échéance d'un an, pouvant être renouvelée annuellement. L'Accord porte intérêt à des taux d'emprunt usuels pour les banques canadiennes.

Le produit de l'Accord soutiendra la croissance, l'innovation et augmentera le fonds de roulement.

"Nous sommes ravis de soutenir les efforts continus d'Opsens visant à développer et à proposer des produits de pointe pour diagnostiquer et traiter les patients souffrant de blocages coronariens," a déclaré Eric Laflamme, directeur général Services bancaires, innovation CIBC, Région du Québec.

À propos de Services bancaires, innovation CIBC

Services bancaires, innovation CIBC, une entreprise multiservices qui fournit des conseils stratégiques et du financement aux entreprises clientes nord-américaines du secteur des technologies et de l'innovation, à n'importe quel stade de leur cycle économique, du démarrage à l'introduction en bourse et au-delà. Services bancaires, innovation CIBC leur offre la vaste expérience de sa solide équipe collaborative dont les membres sont issus des secteurs des services bancaires commerciaux et des marchés des capitaux au Canada et aux États-Unis.

À propos d'Opsens inc. (www.opsens.com ou www.opsensmedical.com)

Opsens se concentre principalement sur la mesure de la FFR et du dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de 2e génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 50 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations d'Opsens par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites.

La Bourse TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

SOURCE OPSENS Inc.

