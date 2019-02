Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de Pépites de poulet de marque Compliments en raison de la bactérie Salmonella

L'avis de rappel d'aliments diffusé le 25 janvier 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur le produit. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée...

Afin de régler rapidement la pénurie de paramédics au Québec, la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ, section locale 592 de la FTQ) demande l'élimination de l'examen du Registre national de la main-d'oeuvre...

Synaptive Medical, précurseur mondial dans le domaine de la planification et de la robotique chirurgicale automatisée, a élargi sa présence en Asie en offrant aux hôpitaux thaïlandais et vietnamiens sa suite de produits...