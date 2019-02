Vente aux enchères par Concierge Auctions d'une luxueuse villa de 35 millions de dollars, au coeur d'une station balnéaire thaïlandaise fréquentée par les personnalités et les têtes couronnées





LONDRES, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Une villa de prestige située à Amanpuri est en vente sur la place de marché internationale Concierge Auctions. Amanpuri, station balnéaire et complexe hôtelier phare maintes fois primé du célèbre groupe Aman Resorts, se trouve à Phuket en Thaïlande. Mise en vente précédemment pour 35 millions de dollars, la propriété sera vendue pour 17,75 millions au moins le 29 mars (28 mars aux États-Unis). Les enchères débuteront le 23 mars (22 mars aux États-Unis).

La villa de 4 298 mètres carrés offre un espace de réception en plein air exceptionnel avec vue imprenable sur l'océan, un salon et une salle à manger spacieux, une grande cuisine, des coins repas en contrebas et une cabana au bord de la piscine. Ses sept chambres sont réparties dans quatre pavillons indépendants entourant une piscine carrelée privée. Toutes les salles de bains présentent des finitions de style spa, et la suite parentale dispose même de son propre salon de coiffure. La propriété est magnifiquement meublée, et décorée d'objets anciens et d'oeuvres d'art soigneusement sélectionnés par l'architecte de la résidence, Ed Tuttle.

Amanpuri surplombe Pansea Beach, la plage la plus recherchée de Phuket pour son intimité, et offre des aménagements dignes de son statut emblématique : spa, restaurants primés, studio de pilates et de yoga, beach-club et sécurité de premier ordre.

Depuis Amanpuri, les vacanciers peuvent facilement visiter l'un des 30 temples bouddhistes de l'île. La station propose également les activités suivantes : voile, planche à voile, plongée, ski nautique. Une piscine est réservée aux enfants. Sept parcours de golf prestigieux se trouvent à 35 minutes en voiture de la villa. Les trois marinas bien équipées de Phuket sont accessibles en 30 minutes, les résidents souhaitant explorer la mer d'Andaman en bateau peuvent y amarrer leur yacht privé.

Amanpuri se trouve à 30 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket. Singapour est à 1 heure 45 d'avion ; Dubaï, à 6 heures et demie ; Tokyo, à 9 heures et Londres, à 14 heures.

Charlie Smith, consultant stratégique de Concierge Auctions, explique : « C'est un privilège de travailler dans l'une des plus belles stations balnéaires du monde. Ces dix dernières années, une seule propriété d'Amanpuri a été mise sur le marché. C'est la preuve de l'exclusivité de cette vente. Le prestige de la marque Amanpuri suscitera un intérêt important parmi les fidèles de la station. »

La vente aux enchères de cette villa Amanpuri est organisée dans le cadre de la Global March Collection. Cliquez ici pour en savoir plus. La collection complète est visible ici. La visite de la propriété est possible sur rendez-vous.

Contact : Alice Lacey alice@relevanceinternational.com

+442038688700

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/827158/Villa_Amanpuri_CONCIERGE.jpg

