Valvoline Holdings B.V. renforce les capacités de sa chaîne d'approvisionnement pour répondre à la demande croissante en Europe de l'Est





DORDRECHT, Pays-Bas, 26 février 2019 /PRNewswire/ -- Valvoline Holdings B.V. a annoncé ce jour que l'une de ses filiales a signé un accord définitif en vue d'acquérir les actifs commerciaux de Fabrika Maziva a.d. Kru?evac (FAM). L'acquisition concerne des installations de production à Kru?evac (Serbie) et la marque FAM, parmi d'autres actifs. Les modalités financières de la transaction, soumises aux conditions de clôture habituelles, n'ont pas été divulguées.

À environ 200 kilomètres au sud de Belgrade, l'usine se situe à un emplacement stratégique pour renforcer l'accès de Valvoline au marché de l'Europe de l'Est. Dans un avenir proche, l'entreprise prévoit de continuer à produire sur place la marque régionale de produits lubrifiants FAM, ainsi que certains produits de la marque Valvoline.

« Continuer à accroître la notoriété de la marque et à augmenter sa part de marché en Europe est une stratégie cruciale pour Valvoline », a déclaré Diego Brodoni, vice-président et directeur général de Valvoline Europe. « Cet investissement montre notre engagement envers le marché croissant de l'Europe de l'Est et envers la réussite de nos clients et partenaires, grâce à une chaîne d'approvisionnement locale plus efficace et plus performante. »

À propos de Valvolinetm

Valvoline Holdings B.V. est une filiale de Valvoline Inc., un chef de file mondial dans la commercialisation et la fourniture de lubrifiants et de services automobiles de marque haut de gamme, réalisant des ventes dans plus de 140 pays. Établi en 1866, l'héritage de l'entreprise s'étend sur plus de 150 années, au cours desquelles elle a développé une puissante reconnaissance de marque à travers de nombreux canaux de produits et services. En volume, Valvoline est la troisième marque d'huile moteur pour voitures particulières sur le marché américain du bricolage. Elle commercialise également les lubrifiants Valvoline et des produits chimiques pour le secteur automobile, y compris la nouvelle huile moteur entièrement synthétique pour moteurs modernes de Valvolinetm, qui est spécialement conçue pour protéger contre l'accumulation de carbone dans l'injection directe d'essence (Gasoline Direct Injection, ou GDI), les moteurs turbo ou autres, produits depuis 2012 ; l'huile moteur Valvoline High Mileage avec la technologie MaxLife pour les moteurs de plus de 120 000 kilomètres ; l'huile moteur Valvoline Synthetic ; et l'antigel Zerextm. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.valvoline.com.

tm Marque commerciale, Valvoline ou ses filiales, déposée dans plusieurs pays

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Relations avec la presse et avec les investisseurs

Sean T. Cornett

+1 (859) 357-2798

scornett@valvoline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/481359/Valvoline_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 17:00 et diffusé par :