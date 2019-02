Bilan de l'opération Furtif - Cinq individus condamnés à des amendes de plus de 36 000 $





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs rend publique la liste des individus qui devront payer des amendes totalisant plus de 36 000 $ pour différentes infractions à la Loi sur les pêches commises sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Ces condamnations ont été rendues possibles dans le cadre de l'opération Furtif, orchestrée par la Protection de la Faune du Québec, qui s'est déroulée le 13 octobre 2016 et qui a nécessité environ 700 heures de surveillance.

Le démantèlement de ce réseau de braconnage qui impliquait 5 pêcheurs commerciaux et aides-pêcheurs a nécessité la participation de 17 agents de protection de la faune. Les 5 individus ont pêché et transporté illégalement l'équivalent de 2500 perchaudes en plus de s'être retrouvés en possession d'une très grande quantité de dorés et de brochets. La perchaude est une espèce en danger sous moratoire interdisant toute pêche sur le lac Saint-Pierre et sur une partie du fleuve Saint-Laurent alors que pour le doré et le brochet, la pêche commerciale est interdite sur le lac Saint-Pierre.

Lors du démantèlement, une perquisition a eu lieu à une poissonnerie de Pierreville qui a mené à la saisie d'un bateau, d'un moteur hors-bord, d'engins de pêche, en plus de 50 kg de filets de perchaude, 43 kg de filets de doré et 18 kg de brochets. La cour a ordonné la confiscation de tous les objets saisis.

Ce dossier a connu son dénouement le 31 octobre 2018 avec le plaidoyer de culpabilité des individus impliqués. Au total, 5 individus ont été reconnus coupables de 10 chefs d'accusation. Le permis de pêche commerciale qu'utilisaient les individus a été suspendu pour une période de 3 ans.

Contrevenants Infractions Pénalités Gaétan Desmarais Pierreville Avoir pris et gardé des espèces interdites (perchaude, doré, brochet)

Vente illégale de doré, perchaude et brochet 11 000 $ Stéphanie Gamelin Pierreville Possession illégale de doré, perchaude et brochet

Vente illégale de doré, perchaude et brochet 12 000 $ Jérémy Desmarais Pierreville Ne pas avoir respecté les conditions du permis de pêche commercial

Avoir pris et gardé des espèces interdites (perchaude, doré, brochet) 9 000 $ Suspension du permis de pêche commercial pour toutes les espèces sur le lac Saint-Pierre pour 3 ans Richard Desmarais Pierreville Ne pas avoir respecté les conditions du permis de pêche commercial

Avoir pris et gardé des espèces interdites (perchaude, doré, brochet) 4 000 $ Monic Provencher Pierreville Possession illégale de doré, perchaude et brochet 600 $

Importance de la collaboration de la population

Les citoyens sont invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats à SOS Braconnage, en composant le 1 800 463-2191 ou par Internet au mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage/index.jsp . L'information demeure confidentielle.

