Québec octroie 8,5 M$ aux MRC pour soutenir leurs efforts de protection des milieux humides et hydriques





QUÉBEC, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec octroie 8,5 M$ aux municipalités régionales de comté (MRC) pour l'élaboration de leur premier plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH). Ce soutien financier a été annoncé aujourd'hui par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, dans le cadre du Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques tenu à Québec. Le Programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques met une somme de 83 300 $ à la disposition de chacune des 87 MRC et des 14 villes et agglomérations qui assument les responsabilités d'une MRC.

Le PRMHH constitue un outil de planification des actions de conservation des milieux humides et hydriques sur le territoire d'une MRC. Il détermine les actions à mettre de l'avant afin de pérenniser les différents bénéfices qu'ils rendent à la collectivité. Il contribuera à l'atteinte du principe d'aucune perte nette de ces milieux sensibles au Québec, introduit par la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en juin 2017. Bien qu'elles soient responsables de leur PRMHH, les MRC peuvent compter sur la collaboration de plusieurs organismes dans cet exercice, dont les organismes de bassins versants, les tables de concertation régionales et les conseils régionaux de l'environnement. Elles ont également la possibilité de se regrouper pour réaliser un plan régional conjoint à l'échelle d'un même bassin versant.

Citation :

« Pour assurer une prise en compte optimale des milieux humides et hydriques présents à l'échelle du Québec, nous avons besoin des MRC et des plans régionaux. C'est pourquoi nous avons choisi de soutenir financièrement les MRC dans cette démarche. En réalisant leur plan régional, elles pourront mieux concilier le développement humain et la conservation de la biodiversité sur leur territoire. Je les invite à faire des choix de conservation éclairés qui répondront à la vision d'aménagement du territoire de tous les acteurs. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Les modifications apportées à la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés, ont réaffirmé le partenariat privilégié du gouvernement avec le monde municipal, notamment, en confiant la réalisation des PRMHH aux MRC.

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a publié un guide d'élaboration qui vise à soutenir les MRC dans la préparation de leur premier PRMHH.

Les plans régionaux devront être présentés au ministre, pour être approuvés, au plus tard deux ans après la signature de l'entente issue de l'application du Programme d'aide. La date de ce dépôt ne pourra excéder le 16 juin 2022.

Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.

Liens connexes :

Cadre normatif - Programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/paeprmhh/cadre-normatif.pdf

Les plans régionaux des milieux humides et hydriques - Démarche d'élaboration :

www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/plans-regionaux/guide-plans-regionaux.pdf

Plan économique du Québec de mars 2018 :

www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2018-2019/fr/documents/PlanEconomique_18-19.pdf

Budget de dépenses 2018-2019 :

www.tresor.gouv.qc.ca

Source : Information :



Louis-Julien Dufresne

Attaché de presse

Cabinet du ministre

de l'Environnement et de la Lutte

contre les changements climatiques

Tél. : 418 521?3911 Relations avec les médias Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Communiqué envoyé le 26 février 2019 à 09:00 et diffusé par :