Telenor améliore ses activités grâce au module automatisé d'analyse des causes communes d'EXFO





BARCELONE, Espagne, le 26 févr. 2019 /CNW Telbec/ - EXFO Inc. (NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), les experts en tests, en monitoring et en analytique, et Telenor Danemark, membre du groupe Telenor, un acteur de premier plan de la téléphonie mobile en Scandinavie et en Asie, annoncent que Telenor et EXFO collaborent à un programme de développement de l'exploitation visant à déployer le module automatisé d'analyse des causes communes d'EXFO avec ses systèmes de monitoring de réseaux. L'objectif est de lier le rendement de réseau avec la topologie de réseau, afin d'augmenter l'efficacité des centres d'exploitation de service (SOC) de Telenor et d'accélérer considérablement la détection et le diagnostic des problèmes qui touchent les abonnés et le dépannage, et ainsi rendre l'expérience client plus agréable. L'analyse automatisée des causes communes fait partie de la stratégie d'EXFO, qui vise l'intégration des tests, de monitoring et de l'analyse dans une plateforme puissante unique.

Dans le cadre de sa transformation numérique, Telenor apporte des améliorations à grande échelle à son infrastructure opérationnelle. L'étape 1 de son projet comprend le déploiement d'un système de dépannage automatisé de bout en bout. La solution d'EXFO, jumelée au système unifié de gestion du rendement et des défaillances, fonctionnera en temps presque réel de façon à permettre l'accélération et l'amélioration de l'analyse des données, et ainsi détecter et signaler les causes des interruptions de services importantes qui ont une incidence sur de nombreux clients sans qu'une intervention humaine soit nécessaire. L'automatisation permet d'effectuer un dépannage non pas en quelques semaines, mais plutôt en quelques minutes - ce qui demanderait autrement un énorme travail manuel.

« L'automatisation opérationnelle, tout particulièrement dans le cadre d'un processus d'analyse des causes fondamentales, est essentielle pour les sociétés, note Abdelkrim Benamar, vice-président Systèmes, Services et Assurance de services. La mission d'EXFO est d'aider les clients à atteindre une meilleure efficacité dans des infrastructures de réseaux virtualisés et hautement dynamiques. Nous sommes très fiers de soutenir Telenor dans la transformation de son réseau ».

« EXFO comprend notre ambition d'habiliter les sociétés, en cette ère numérique, et d'offrir à nos clients une connectivité exceptionnelle et une qualité d'expérience hors du commun, souligne Georg Svendsen, directeur des technologies à Telenor. Depuis le début de notre engagement conjoint pour le développement à long terme, EXFO a été un conseiller de confiance, soucieux de nos croyances et de nos objectifs de partenariat stratégiques. »

À propose de EXFO

EXFO (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF) développe des solutions intelligentes de test, de monitoring et d'analytique pour les opérateurs de réseaux fixes et mobiles, fabricants d'équipements et fournisseurs de services Web de l'industrie mondiale des communications. Nos clients comptent sur nous pour maximiser la performance de leur réseau, assurer la fiabilité de leurs services et garantir la meilleure expérience à leurs abonnés. Notre offre est conçue pour accélérer la transformation numérique liée au déploiement de la fibre optique et des réseaux 4G/LTE et 5G. Experts dans les domaines de l'automatisation, de la supervision en temps réel et de l'analyse big data, notre savoir-faire est essentiel à la performance de nos clients. Véritable partenaire de confiance, nous accompagnons nos clients depuis plus de trente ans. Nos 1900 employés répartis dans plus de 25 pays, oeuvrent pour optimiser chaque maillon de la chaine de valeur : laboratoires, équipe d'ingénierie, opérations réseau, service client et marketing.

À propos de Telenor Danemark

Telenor Danemark est un membre du groupe Telenor, qui connecte ses 174 millions de clients à ce qui importe le plus. Depuis plus de 160 ans, Telenor connecte le monde et nous sommes aujourd'hui présents partout en Scandinavie et en Asie. Nous nous sommes engagés à mener nos activités de façon responsable, et notre ambition est de donner aux sociétés les moyens de réaliser leurs propres ambitions.

