ZTE et Qualcomm Technologies font la démonstration en direct des services 5G s'appuyant sur des équipements commerciaux 5G de bout en bout

SHENZHEN, Chine, 25 février 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions technologiques pour les télécommunications, les entreprises et le grand public axées sur l'Internet mobile, fait la démonstration, en collaboration avec Qualcomm Technologies, Inc., des services pour les réseaux 5G, basés sur un système commercial sub-6 GHz de bout en bout. La démonstration en direct permet de vérifier les solides capacités de ZTE et de Qualcomm Technologies en termes de technologie 5G pour réussir une commercialisation de la 5G de bout en bout.

La démonstration effectuée sur la radio 5G NR utilise un réseau 5G NR réel de bout en bout, construit avec le réseau central commercial et les équipements de stations de base radio de ZTE, ainsi qu'un smartphone ZTE 5G alimenté par la première plate-forme mobile 5G commerciale au monde - la Snapdragontm 855 de Qualcomm®, couplée au modem Snapdragon X50 5G, ainsi que les solutions d'émetteur-récepteur RF et de l'interface RF de Qualcomm Technologies. Parfaitement conforme à la norme 3GPP R15, la démonstration s'appuie sur le mode réseau NSA (Non-Standalone, soit non autonome), la bande N78 5G et elle exploite la bande LTE B1 comme soutien d'accès.

Pour cette démonstration, ZTE fournit une solution complète de bout en bout, notamment la solution de plate-forme de station de base « One for All » (Une pour toutes) sur le côté sans fil pour prendre en charge la 2G, la 3G, la 4G et la 5G sur un seul et même site, ainsi que des unités de bande de base (BBU) multi-modes qui offrent la capacité de traitement maximale des 2G, 3G, 4G et 5G et le plus grand nombre d'interfaces dans l'industrie.

En outre, la démonstration adopte le réseau central « Common Core » de ZTE qui permet une convergence complète des réseaux fixes 2G, 3G, 4G et 5G et de l'UME (moteur de gestion de l'utilisateur), une solution de gestion de réseau convergente assurant un fonctionnement et un entretien intelligents.

« La collaboration entre ZTE et Qualcomm Technologies sur le salon MWC 2019, qui consiste en la démonstration des services 5G basés sur le système et le dispositif mobile 5G de ZTE, témoigne de nos efforts de commercialisation de la 5G », a déclaré Xu Ziyang, PDG de ZTE. « Cela marque un grand pas en avant pour faire de la 5G une réalité commerciale. »

« La démonstration de la 5G NSA faite en direct sur le MWC s'appuie sur l'infrastructure commerciale de ZTE via l'utilisation du modem 5G et de l'interface RF de Qualcomm Technologies, et elle permet de se faire une idée de l'expérience utilisateur 5G attendue sur les dispositifs commerciaux en 2019 », a déclaré Frank Meng, président de Qualcomm Chine. « Nous avons hâte de continuer à travailler avec ZTE et d'autres entreprises de premier plan de tout l'écosystème pour accélérer le déploiement des réseaux et des dispositifs 5G. »

Dans le cadre de la promotion de la commercialisation de la 5G, ZTE a oeuvré activement avec des partenaires de l'industrie à la vérification des technologies et des solutions clés, ainsi qu'au déploiement des réseaux. ZTE est également à la pointe des progrès et des performances en termes de tests. Fort de tests 5G et d'une collaboration avec plus de 30 opérateurs à l'échelle planétaire, ZTE est prête pour la commercialisation de la 5G et des déploiements en la matière à venir.

