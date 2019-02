Avis aux médias - L'opposition officielle présente à la manifestation en appui à Louis Robert





QUÉBEC, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Mme Marie Montpetit, ainsi que le porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du trésor et en matière de transports, M. Gaétan Barrette, seront présents à la manifestation en appui à Louis Robert, ce mardi 26 février 2019, à Québec.

DATE : Mardi 26 février 2019



HEURE : 12 h



LIEU : Départ 200, chemin Sainte-Foy Québec (Québec) G1R 4X6





Arrivée Édifice Honoré-Mercier 1025, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1R 6C4

